"Довкола стільки "шакалів": Казанін зізнався, чому Кравець покинула Квартал

Степан Казанін розповів, як колектив вплинув на рішення Олени Кравець.

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Олена Кравець зараз - Стьопа Казанін із Кварталу висловився про колегу / колаж: Главред, фото: instagram.com/kazaninstepurik, Facebook Олена Кравець

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Олена Кравець у 2022 році перестала бути резидентом проєктів Студії Квартал 95

Її колишній колега Степан Казанін висловив свою версію, чому артистка пішла в сольну кар'єру

З 1998 і по 2022 рік Олена Кравець була важливою частиною команди Студії Квартал 95. Однак артистка прийняла рішення рухатися далі, і зараз пробує себе в нових амплуа.

Колеги по Кварталу, зокрема комік Степан Казанін, переконані - за понад 20 років співпраці Кравець багато чого почерпнула з їхньої спільної творчості, а її безумовний талант переробить це на корисну поживу для нової захопливої кар'єри. На його думку, яку він висловив у розмові з Люкс ФМ, Олена просто переросла проєкт, її життя змінилося, тому й робота стала вимагати глобальних змін.

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"Зараз вона вирішила робити все сама. На початку війни вона сама написала в робочому чаті, що, мовляв, так і так, усе. Ми ж багато чому її навчили — життю, наприклад. Довкола однієї дівчини — стільки хлопців, "шакалів", вовків. І вона все стійко витримала, відпрацювала багато років, починаючи від КВК і "Кварталу". І потім — "досить, вони мені більше нічого не дадуть, тому я далі сама". До того ж вона мама трьох. Мабуть, вона більше не могла залишатися з нами. Тому вийшло як вийшло", - каже Степан Казанін.

Олена Кравець зараз - Стьопа Казанін із Кварталу висловився про колегу / Скріншот YouTube

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Хто така Олена Кравець? Олена Юріївна Кравець - українська комедійна акторка. Учасниця команд Вищої ліги КВК "Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит" та "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі "Вечірній квартал". З грудня 2022 по кінець 2023 року —ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дім".

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