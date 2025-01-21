"Привид" Джолі не відпускає: Бред Пітт відкладає весілля з новою коханою

Інес де Рамон і Бред Пітт, здавалося б, тільки й чекали його розлучення, але актор під вінець тепер не поспішає.

https://glavred.net/starnews/prizrak-dzholi-ne-otpuskaet-bred-pitt-otkladyvaet-svadbu-s-novoy-vozlyublennoy-10632680.html Посилання скопійоване

Бред Пітт особисте життя - чому Бред Пітт не одружиться з Інес де Рамон / ua.depositphotos.com

Коротко:

Пітт і Джолі офіційно розлучилися, але актор не може одружитися з Інес де Рамон

Не останню роль у цьому зіграла Енджі

Незважаючи на те, що з грудня 2024 року Бред Пітт - офіційно вільна від шлюбу людина, з Інес де Рамон, з якою він зустрічається з грудня 2022 року, актор грати весілля не поспішає. У пари все серйозно, вони планують спільне майбутнє, але тут виникли свої нюанси.

Стосунки з Анджеліною Джолі не тільки зруйнували минулий шлюб Пітта з Дженніфер Еністон, а й заважають зірці укласти новий з Інес де Рамон. Вся справа у фінансових витратах за всі вісім років, які актор намагався розлучитися з Енджі.

відео дня

Це коштувало йому щонайменше 80 млн доларів, і в новому шлюбі Бред хоче убезпечити свої активи: він наполягає на тому, щоб Інес підписала шлюбний контракт. Де Рамон ображає недовіра коханого, тому питання з весіллям відкладається, повідомив інсайдер виданню In Touch.

"Весілля призупинено. Основна причина в тому, що Інес відмовляється підписувати шлюбний договір. Вона не хоче повністю відмовлятися від своїх прав. Це стало болючою темою для них обох", - стверджує джерело.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що британський актор, який зіграв Відьмака і Супермена, Генрі Кавілл вперше став батьком. Разом із коханою, яка подарувала йому дитину, він потрапив в об'єктиви папараці.

Також стало відомо, що під час пожеж у Лос-Анджелесі Брюс Вілліс уперше за три роки вийшов у світ. "Міцний горішок" уникає публічності через важку хворобу.

Читайте також:

Хто такий Бред Пітт? Вільям Бредлі Пітт - американський актор і кінопродюсер. Лауреат двох премій "Золотий глобус", двох премій Американської Гільдії кіноакторів і двох нагород Британської кіноакадемії. Володар премії "Оскар" як один із продюсерів фільму "12 років рабства" - переможця в категорії "Найкращий фільм" на церемонії 2014 року - і за найкращу чоловічу роль другого плану в картині "Одного разу в Голлівуді" (2020), повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред