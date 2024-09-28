Солістка гурту KAZKA опинилася під крапельницями

Виявляється Олександра Зарицька ретельно стежить за своїм здоров'ям і проходить планові процедури.

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Олександра Зарицька показалася під крапельницею/ колаж: Главред, фото: instagram.com/kazka.band

Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька несподівано з'явилася в лікарняній палаті.

На своїй сторінці в Instagram, співачка показалася під крапельницями.

Тим часом прихильникам не варто було турбуватися, адже, як виявилося, таким чином, вона підтримує роботу своєї печінки під час тривалого процесу схуднення.

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Хто така Олександра Зарицька? Олександра Зарицька - українська співачка, солістка гурту "KAZKA" (з 2017 року). Учасниця шоу "Голос країни" (4 сезон - як учасниця, 12 сезон - тренерка команди "Другого шансу"), "Х-фактор" (8 сезон - посіла 7 місце у складі гурту "KAZKA") та "Танці з зірками-8".

Крім того, зірка додала, що звертається виключно до здорових методів втрати ваги і постійно перебуває під наглядом лікарів.

Зарицька показалася під крапельницями / Фото Instagram/kazka.band

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Нагадаємо, раніше в червні 2024 року мало відбутися весілля солістки гурту Kazka Олександри Зарицької та її бойфренда, музиканта Павла Тараненка. Однак церемонія не відбулася, а артистка оголосила, що скасовує весілля.

Також скандальна актриса і модель Ліза Василенко, Лола зі "Школи", розповіла про невиліковну хворобу, з якою вона тепер вчиться гармонійно співіснувати.

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