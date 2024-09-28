Солістка гурту KAZKA опинилася під крапельницями

Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька несподівано з'явилася в лікарняній палаті.
На своїй сторінці в Instagram, співачка показалася під крапельницями.
Тим часом прихильникам не варто було турбуватися, адже, як виявилося, таким чином, вона підтримує роботу своєї печінки під час тривалого процесу схуднення.
Хто така Олександра Зарицька?
Олександра Зарицька - українська співачка, солістка гурту "KAZKA" (з 2017 року). Учасниця шоу "Голос країни" (4 сезон - як учасниця, 12 сезон - тренерка команди "Другого шансу"), "Х-фактор" (8 сезон - посіла 7 місце у складі гурту "KAZKA") та "Танці з зірками-8".
Крім того, зірка додала, що звертається виключно до здорових методів втрати ваги і постійно перебуває під наглядом лікарів.
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Нагадаємо, раніше в червні 2024 року мало відбутися весілля солістки гурту Kazka Олександри Зарицької та її бойфренда, музиканта Павла Тараненка. Однак церемонія не відбулася, а артистка оголосила, що скасовує весілля.
Також скандальна актриса і модель Ліза Василенко, Лола зі "Школи", розповіла про невиліковну хворобу, з якою вона тепер вчиться гармонійно співіснувати.
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