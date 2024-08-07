У прищах і зі шприцом: Василенко зі "Школи" розповіла про невиліковну хворобу

Ліза Всиленко вчиться жити в нових реаліях через особливості організму.

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Чим хворіє Ліза Василенко - у Єлизавети Василенко невиліковна хвороба / колаж: Главред, фото: instagram.com/elizabethvasilenko

Українська модель і акторка Ліза Василенко, яка до повномасштабної війни невтішно відгукувалася про Україну, а тепер перебралася з країни-окупанта в Лондон, зізналася, що невиліковно хвора.

У своєму блозі в Instagram вона спершу опублікувала знімок, де вона в сльозах, а все її тіло вкривають прищі. Пізніше на сторінці свого бойфренда, російського репера Моргенштерна, її "спіймали" на фото зі шприцом у руці.

Василенко у своєму недавньому інтерв'ю розповіла про висип і свою хворобу, з якою їй доведеться навчитися жити. Висип - алергічний, щоправда його збудник Лізі невідомий. "Мене дійсно жорстко обсипало, алергічна реакція була. Незрозуміло, що це було. Навіть зараз мені ніхто не дав висновок, що це було. Тобто це якийсь вірус, який не передається. Але моє тіло через нервовий зрив відреагувало на це таким чином, покривши мене дуже сильним висипом. Сходила я нещодавно до дерматолога. Мене оглянули і приписали антигістаміни, щоб допомогло, а також антидепресанти", - каже зірка.

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Що ж до шприца, то він виявився інсуліновим - у Лізи Василенко діабет першого типу. "Я нещодавно дізналася, що діабетик. У мене діабет першого типу, який не лікується. Насправді це просто про дієту і контроль за рівнем цукру. Іноді доходить до [неприємностей]", - ділиться модель.

Чим хворіє Ліза Василенко - у Єлизавети Василенко невиліковна хвороба / instagram.com/elizabethvasilenko

Чим хворіє Ліза Василенко - у Єлизавети Василенко невиліковна хвороба / instagram.com/morgen_shtern

Хто така Єлизавета Василенко? Єлизавета Василенко - українська акторка, модель і блогерка. Найбільш відома завдяки ролі Лоли Гавриленко в українському підлітковому серіалі "Школа". Після успішних зйомок перебралася до рф. Після початку повномасштабної війни покинула країну-окупанта.

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