Сестра Єфросиніної вийшла з сумочкою майже за 2 мільйони

Колишня невістка Віктора Ющенка - Ліза Ющенко, яка мешкає в країні-терористі РФ і за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну так і не висловила свою позицію, вийшла у світ із сумочкою, вартістю майже 2 млн гривень (32 000 доларів фунтів стерлінгів).
Відповідним фото жінка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
На фото Ющенко, яка вічно відпочиває, постала в діловому костюмі й повідомила світові, що в неї нарешті з'явилися справи.
До слова, таку сумку можна купити, тільки маючи певний статус та історію покупок французького бренду.
Хто така Ліза Ющенко?
Єлизавета Ющенко - колишня невістка третього президента України Віктора Ющенка, дружина Андрія Ющенка (липень 2009 року - грудень 2012; 2010 року народила доньку Варвару). Молодша сестра української ведучої та громадської діячки Маші Єфросиніної. За фахом психолог. У 2014 році Ліза Ющенко вийшла заміж за російського бізнесмена.
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Зазначимо, український ведучий Слава Дьомін у своєму шоу розкритикував Лізу Ющенко за малодушність, протиставляючи її мовчання і життя в країні-окупанті масштабній благодійній діяльності Маші Єфросиніної. За це він нагородив Лізу образливим званням.
А також раніше Машу Єфросиніну московський суд заочно засудив до семирічного ув'язнення у "справі про фейки". Єфросиніна з цієї клоунади вже посміялася, а тепер свою реакцію на цю новину опублікувала її молодша сестра, колишня невістка третього президента України Ліза Ющенко.
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