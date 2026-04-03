"Вважав себе чимось на кшталт бога": зірка "Школи" розкрила божевілля російського репера

Ліза Василенко розповіла про життя з російським репером Моргенштерном.

Ліза Василенко — стосунки з Моргенштерном

Зірка серіалу "Школа" Ліза Василенко дала емоційне інтерв'ю Василю Тимошенку, де відверто розповіла про життя з російським репером Моргенштерном, який втік з країни. Дівчина розповіла, що її колишній обранець страждав від безлічі залежностей і поводився неадекватно.

За словами Василенко, поведінка Моргенштерна була непередбачуваною. Актриса стверджує, що репер змінював особистість так само швидко, як Біллі Мілліган (людина, яка страждає на множинний розлад особистості — прим. ред.). Крім перепадів настрою, артист ще й страждав від манії переслідування та бачив для себе особливу місію.

Ліза Василенко та Моргенштерн

"Він говорив, що піде війною на Путіна. Вважав себе кимось на зразок бога, месії. Говорив, що стане президентом і України, і Росії, і буде першою людиною, яка помирить ці дві країни", — висловилася Ліза.

Психічна нестабільність Моргенштерна виливалася в епізоди насильства. Дівчина стверджує, що часто ставала жертвою підозр російського артиста, який обмежував її у фінансах, позбавляв свободи пересування та можливості зв'язку із зовнішнім світом.

Ліза Василенко — інтерв'ю про Моргенштерна

"Він забирав у мене телефони, вимикав усе, замикав нас удвох на балконі без гаджетів і говорив, що нас підслуховують. Навіть думав, що я — таємний агент, який збирає про нього інформацію… Він вигнав мене з дому в чужій країні. Кричав, що якщо я комусь розповім, зіпсує мені життя так, що мало не здасться", — поділилася Василенко.

Актриса повідомила, що разом із колишнім коханим зверталася до психіатра. Реперу могли діагностувати "шизотиповий та біполярний розлад".

Про особу: Моргенштерн Моргенштерн — російський репер, хіп-хоп-, поп- і рок-співак, музикант, шоумен башкирсько-єврейського походження, повідомляє Вікіпедія. Першу популярність здобув у 2017 році завдяки музичним пародіям, що публікувалися на YouTube. У 2018 році він перейшов на створення авторської музики. Фігурант бази даних "Миротворець". Внесений до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. 24 лютого 2022 року висловився проти російського вторгнення в Україну. 6 травня 2022 року Міністерство юстиції РФ оголосило Алішера Моргенштерна "іноземним агентом".

