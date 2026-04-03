Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Вважав себе чимось на кшталт бога": зірка "Школи" розкрила божевілля російського репера

Христина Трохимчук
3 квітня 2026, 18:38
Ліза Василенко розповіла про життя з російським репером Моргенштерном.
Ліза Василенко — стосунки з Моргенштерном
Ліза Василенко — стосунки з Моргенштерном / колаж: Главред, фото: instagram.com, Моргенштерн, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Ліза Василенко дала відверте інтерв'ю
  • Що вона розповіла про життя з Моргенштерном

Зірка серіалу "Школа" Ліза Василенко дала емоційне інтерв'ю Василю Тимошенку, де відверто розповіла про життя з російським репером Моргенштерном, який втік з країни. Дівчина розповіла, що її колишній обранець страждав від безлічі залежностей і поводився неадекватно.

За словами Василенко, поведінка Моргенштерна була непередбачуваною. Актриса стверджує, що репер змінював особистість так само швидко, як Біллі Мілліган (людина, яка страждає на множинний розлад особистості — прим. ред.). Крім перепадів настрою, артист ще й страждав від манії переслідування та бачив для себе особливу місію.

відео дня
Ліза Василенко, Моргенштерн
Ліза Василенко та Моргенштерн / фото: instagram.com, Моргенштерн

"Він говорив, що піде війною на Путіна. Вважав себе кимось на зразок бога, месії. Говорив, що стане президентом і України, і Росії, і буде першою людиною, яка помирить ці дві країни", — висловилася Ліза.

Психічна нестабільність Моргенштерна виливалася в епізоди насильства. Дівчина стверджує, що часто ставала жертвою підозр російського артиста, який обмежував її у фінансах, позбавляв свободи пересування та можливості зв'язку із зовнішнім світом.

Ліза Василенко — інтерв’ю
Ліза Василенко — інтерв'ю про Моргенштерна / скрін з відео

"Він забирав у мене телефони, вимикав усе, замикав нас удвох на балконі без гаджетів і говорив, що нас підслуховують. Навіть думав, що я — таємний агент, який збирає про нього інформацію… Він вигнав мене з дому в чужій країні. Кричав, що якщо я комусь розповім, зіпсує мені життя так, що мало не здасться", — поділилася Василенко.

Актриса повідомила, що разом із колишнім коханим зверталася до психіатра. Реперу могли діагностувати "шизотиповий та біполярний розлад".

Останні новини шоу-бізнесу

Про особу: Моргенштерн

Моргенштерн — російський репер, хіп-хоп-, поп- і рок-співак, музикант, шоумен башкирсько-єврейського походження, повідомляє Вікіпедія. Першу популярність здобув у 2017 році завдяки музичним пародіям, що публікувалися на YouTube. У 2018 році він перейшов на створення авторської музики. Фігурант бази даних "Миротворець". Внесений до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. 24 лютого 2022 року висловився проти російського вторгнення в Україну. 6 травня 2022 року Міністерство юстиції РФ оголосило Алішера Моргенштерна "іноземним агентом".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу Моргенштерн
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

23:57Фронт
РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

19:27Війна
Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

19:27Світ
Реклама

Популярне

Більше
Суворий кастинг і контроль самого КДБ: чому в СРСР так жорстко відбирали стюардес

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Гороскоп на завтра, 6 квітня: Тельцям - зрив планів, Козорогам - радість

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

Останні новини

04:00

03:25

03:15

02:58

02:14

01:22

05 квітня, неділя
23:57

23:26

23:05

Реклама
23:05

22:08

21:28

20:24

19:35

19:27

19:27

19:10

18:59

18:37

18:27

Реклама
18:10

17:27

17:24

17:23

17:22

17:10

16:47

16:45

16:33

16:29

16:17

15:21

15:06

15:01

14:45

14:22

13:57

13:47

13:11

12:49

Реклама
12:45

11:57

11:56

11:32

11:24

10:53

10:37

10:35

09:30

09:08

Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти