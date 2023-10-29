Скандальна українська акторка жорстко кинула іноагента Моргенштерна

Ліза Василенко, яка доводила репера до "метеликів у животі", упурхнула з його життя.

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Моргенштерн та Ліза Василенко розійшлися / колаж: Главред, фото: instagram.com/morgen_shtern, instagram.com/elizabethvasilenko

У серпні російський репер Моргенштерн, визнаний іноземним агентом в країні-окупанті, та українська модель і актриса Ліза Василенко підтвердили свій роман, чутки про який стали ходити ще в травні.

Музикант називав ефектну блондинку своїм першим справжнім коханням. "Ліза - моя перше божевільне кохання у житті. Ось знаєш, те саме, як з фільмів, з пісень. Всі ці фрази "я дихаю тобою", "шаленію", "у мене метелики"... Тепер зрозумів, що таке буває", - зізнався він в інтерв'ю Ксенії Собчак.

Там же він розповів, що його стосунки з Василенко закінчилися. Подробиць Моргенштерн розкривати не став, але в росЗМІ ходять чутки, що ініціатором розриву стала саме Ліза.

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Близький друг репера, коментуючи раніше відносини з моделлю, розповів, що артист мріяв про створення сім'ї з Василенко, і будував серйозні плани на майбутнє. Ймовірно, Лізу налякало такий швидкий розвиток подій.

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