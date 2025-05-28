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Скинув 20 років: Бред Пітт здивував кардинальною зміною в зовнішності

Анна Підгорна
28 травня 2025, 11:23
955
61-річному Пітту захотілося нового погляду на відомий образ.
Бред Пітт
Бред Пітт зараз - як змінився актор за 20 років / колаж: Главред, фото: imdb.com, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Бред Пітт змінив імідж
  • Артист повторив образ, який "повернув" його фанатів у минуле

Американський актор Бред Пітт - майстер перевтілень, якому чудово вдаються як комедійні (і навіть часом абсурдні) ролі, так і глибоко драматичні та філософські. Зміни він полюбляє і в реальному житті - колись він часто міняв зачіски, проте останні кілька років він був вірний лише одній: акуратній стрижці та фарбуванню в пшенично-медових відтінках.

Кілька місяців тому артистові виповнився 61 рік, у зв'язку з чим він зважився на зміни в зовнішності. Як повідомляє People, Пітт вирішив повернутися до витоків - вперше за довгий час.

відео дня

Нещодавно голлівудську знаменитість папараці помітили на вулицях Лос-Анджелеса зі стрижкою під машинку з насадкою в 9 міліметрів. Рослинність на обличчі він також практично прибрав, залишивши бакенбарди та легку щетину.

Бред Пітт
Який Бред Пітт має вигляд зараз / x.com/pittstoppp

У Мережі зазначають, що новий образ Бреда Пітта дуже нагадує його зовнішній вигляд зразка 2004-2005 років - з такою ж стрижкою актор з'являвся в кадрі "Дванадцяти друзів Оушена" і "Містера і місіс Сміт".

Бред Пітт
Такий вигляд Бред Пітт мав ще кілька місяців тому / ua.depositphotos.com
Бред Пітт у фільмі Містер і Місіс Сміт
А таким Бреда Пітта запам'ятали у фільмі Містер і Місіс Сміт (2005) / imdb.com

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Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Бен Аффлек, який нещодавно знову став холостяком, ревнує свою колишню дівчину Ану де Армас до іншого голлівудського актора - Тома Круза.

Також у західних ЗМІ з'явилися чутки про те, що 64-річний голлівудський актор Девід Духовни таємно одружився з 31-річною продавщицею смузі, з якою зустрічався до цього 8 років.

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Хто такий Бред Пітт?

Вільям Бредлі Пітт - американський актор і кінопродюсер. Лауреат двох премій "Золотий глобус", двох премій Американської Гільдії кіноакторів і двох нагород Британської кіноакадемії. Володар премії "Оскар" як один із продюсерів фільму "12 років рабства" - переможця в категорії "Найкращий фільм" на церемонії 2014 року - і за найкращу чоловічу роль другого плану в картині "Одного разу в Голлівуді" (2020), повідомляє "Вікіпедія".

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