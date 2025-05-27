"Їй потрібні наші молитви": Шакіра сильно впала на сцені

48-річна зірка не змогла втриматися на ногах.

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Шакіра зараз - співачка сильно впала на сцені в Монреалі / колаж: Главред, фото: instagram.com/shakira

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Шакіра зараз у концертному турі

Виступ у Канаді для артистки затьмарився серйозним падінням

Колумбійська співачка Шакіра з лютого 2025 року перебуває в міжнародному концертному турі "Las Mujeres Ya No Lloran" на підтримку виходу її 12-го студійного альбому. Це перше таке турне артистки за останні сім років, тому вона намагається викладатися на всі сто.

На жаль, навіть у таких професіоналів на сцені трапляються конфузи. Як повідомляє видання People, 20 травня в Монреалі, Канада, Шакіра під час виконання пісні "Whenever, Wherever" посковзнулася і сильно впала на одне стегно.

відео дня

Співачка одразу ж підскочила і продовжила номер - якби не її серйозна фізична підготовка, вона могла б отримати серйозну травму, яка поставила б хрест не тільки на найближчих концертах, а й на всьому турі. На щастя, після падіння Шакіра в порядку.

Не розбилося і її вміння посміятися над собою: відео незручного моменту вона особисто виклала у своєму блозі в Instagram. Пізніше ролик розлетівся соціальними мережами. Зокрема його активно коментують у Х: "Вона така справжня! Замість того щоб соромитися, вона вирішила поділитися цим сама. Королева, якщо хочете знати мою думку", "Сподіваюся, з нею все гаразд? Бережи себе, моя велика крихітка", "Протягом декількох місяців вся увага прикута до неї, тож їй потрібні наші молитви про приплив сил", "Вона впоралася з цим, як бос, яким вона і є", "Чудовий приклад стійкості! Сподіваюся, вона не покалічилася" тощо.

Shakira поділилася минулорічним падінням через Instagram. ?pic.twitter.com/qZdsUU67Kb - shakirastuff | fan account (@shakirastuff_) May 21, 2025

У коментарях шанувальники підтримали Шакіру / x.com/shakirastuff_

У коментарях шанувальники підтримали Шакіру / x.com/shakirastuff_

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