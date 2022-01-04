Як зараз виглядає "найкрасивіша дівчинка в світі" - 20-річна Тілан Блондо

Дівчина як і раніше прекрасна та успішна.
Французька актриса і фотомодель Тілан Блондо почала свою кар'єру, коли їй було всього 4 роки. Тоді дівчинка співпрацювала з модним брендом Jean Paul Gaultier. Приблизно в той же час стала однією з найбільш високооплачуваних фотомоделей в світі.
Коли Блондо почала з'являтися на сторінках модних глянцевих журналів, весь світ моментально охрестив її "найкрасивішою дитиною в світі". Таке прізвисько сильно посприяло розвитку її модельної кар'єри.
Зараз дівчині 20 років. За більш ніж 15 років роботи фотомоделлю Блондо співпрацювала з такими журналами як Vogue, Jalouse Magazine, L'officiel Paris, Marie Claire та ін., була обличчям Lacoste, Hugo Boss, Jean Paul Gaultier, Ralph Lauren, Massimo Dutti та інших.
Сьогодні вона співпрацює з компаніями Chanel, Little Eleven Paris, H&M, Dolce & Gabbana і L'oréal Paris.
До слова, Тілан Блондо не переросла свою красу. У дитинстві дівчина стала відома завдяки пухким губкам, світлим волоссю і бездонним блакитним очам. Все це дівчині вдалося зберегти і в 20-річному віці.
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Раніше співачка Світлана Лобода вразила фанатів фото 30-річної давності, і показала, як виглядала в дитинстві.
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