Скандал Олімпіади 2024: живий виступ Селін Діон назвали фейком

Експерти вважають, що виступ співачки йшов у записі.

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Селін Діон страждає від рідкісного захворювання / Колаж Главред, фото Instagram/celinedion

Експерти стверджують, що канадська зірка Селін Діон не співала наживо на відкритті Олімпіади 2024 у Парижі.

Як пише французька газета Liberation, організація церемонії та організація Олімпійських ігор у Парижі відмовляються реагувати на цю інформацію.

Тоді, 26 липня мільйони глядачів стали свідками гучного повернення співачки, яка була відсутня на сцені кілька років через стан здоров'я. За кілька тижнів до Олімпійських ігор документальний фільм про співачку відверто показав, якою мірою рідкісна хвороба "ригідної людини" вплинула на її вокальні здібності та й на якість життя загалом.

Тому експерти висловили припущення про те, що запис із виступу Діон було зроблено заздалегідь, а в день її живого виконання звучав запис.

Хто така Селін Діон Селін Діон - канадська співачка, авторка пісень, актриса і композиторка. Народжена в багатодітній родині в провінції Квебек, Діон у підлітковому віці стала зіркою у франкомовному світі після того, як її менеджер і майбутній чоловік Рене Анжеліл заклав свій будинок, щоб профінансувати її перший запис. Як пише Вікіпедія, 1990 року вона випустила англомовний альбом Unison і утвердилася як співачка в Північній Америці та інших англомовних регіонах світу.

Зокрема, французька газета L'Équipe навела кілька аргументів. По-перше, звукова доріжка композиції L'Hymne à l'amour ("Гімн кохання" в оригінальному виконанні Едіт Піаф. - Прим. ред.) з'явилася у відкритому доступі, по-друге, у записі немає похибок, які мали б виникнути через погані погодні умови.

10 жовтня на стримінгових платформах вийшла заголовна пісня "Гімн любові", виконана Селін Діон з нагоди відкриття Олімпійських ігор.

Арт-директор і музичний директор Олімпійських ігор здогадки не коментували, хоча раніше активно роздавали інтерв'ю.

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Нагадаємо, у грудні 2022 року канадська співачка Селін Діон заявила, що страждає на рідкісний неврологічний розлад, що вражає лише одну людину на мільйон - синдром ригідності, або "синдром скутої людини", за якого виникає загальна скутість м'язів.

Тоді співачка виклала відеозвернення до фанатів, у якому оголосила про нове перенесення концертів, і пояснила причину.

Раніше також Селін Діон показала, який вигляд має зараз: вона виклала світлини із синами з Лас-Вегаса, де вони разом ходили на матч із хокею. Після гри Селін, 22-річний Рене-Шарль і 13-річні Едді та Нельсон поспілкувалися зі спортсменами.

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