На тлі невиліковної хвороби: Селін Діон викликала фурор своїм виступом

Канадська співачка тріумфально повернулася на сцену після великої перерви.

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Селін Діон виступила вперше за довгий час/ колаж ua.depositphotos.com

Канадська співачка Селін Діон повернулася на сцену в п'ятницю, виконавши класичну пісню Едіт Піаф "L'Hymne A l'Amour", щоб закрити церемонію відкриття Олімпійських ігор у Парижі.

"На церемонії у нас звучить гімн кохання - це L'Hymne A l'Amour. Ми всі хотіли закінчити виступ цією піснею, і наша перша ідея була дуже простою і ясною. Ми хотіли попросити найкращу співачку заспівати про кохання і це Селін Діон", - сказав Reuters художній керівник Томас Джоллі.

"Для нас було очевидно попросити її зробити це, щоб закрити церемонію", - додав він.

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Погляд на обличчі Селін Діон тут говорить про все. Неможливо описати горе і страх, з якими вона, напевно, боролася впродовж цих останніх років, - але ви це бачите. Прямо тут. Який момент. #Olympics#CelineDionpic.twitter.com/CqEbAhPv1i - Lindsay Kusiak (@lindsay_kusiak) July 26, 2024

Наприкінці 2022 року 56-річна співачка заявила, що в неї діагностовано рідкісний неврологічний розлад, який називається синдромом скутості, що викликає м'язові спазми.

Хто така Селін Діон Селін Діон - канадська співачка, авторка пісень, актриса і композиторка. Народжена в багатодітній родині в провінції Квебек, Діон у підлітковому віці стала зіркою у франкомовному світі після того, як її менеджер і майбутній чоловік Рене Анжеліл заклав свій будинок, щоб профінансувати її перший запис. Як пише Вікіпедія, 1990 року вона випустила англомовний альбом Unison і утвердилася як співачка в Північній Америці та інших англомовних регіонах світу.

Синдром спричиняє м'язову ригідність і підвищену чутливість до звуків, дотиків та емоційних подразників, які можуть викликати спазми.

Через цей стан багаторазова володарка Греммі скасувала всі концерти свого туру на 2023 і 2024 роки.

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Нагадаємо, у грудні 2022 року канадська співачка Селін Діон заявила, що страждає від рідкісного неврологічного розладу, що вражає лише одну людину на мільйон, - синдрому ригідності, або "синдрому скутої людини", за якого виникає загальна скутість м'язів.

Тоді співачка виклала відеозвернення до фанатів, у якому оголосила про нове перенесення концертів, і пояснила причину.

Раніше також Селін Діон показала, який вигляд має зараз: вона виклала світлини із синами з Лас-Вегаса, де вони разом ходили на матч із хокею. Після гри Селін, 22-річний Рене-Шарль і 13-річні Едді та Нельсон поспілкувалися зі спортсменами.

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