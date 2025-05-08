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Тяжкохвора Селін Діон виступить на Євробаченні-2025 у Базелі - ЗМІ

Анна Підгорна
8 травня 2025, 01:30оновлено 8 травня, 02:02
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Діон на правах переможниці Євробачення-1988 очікують на сцені з музичним номером.
Селін Діон
Селін Діон на Євробаченні - що відомо про виступ у Базелі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Короткий зміст:

  • Виступ Селін Діон очікують побачити на Євробаченні-2025
  • Представники зірки поставили для цього одну жорстку умову

Популярність у Європі, а потім і за її межами, канадській співачці Селін Діон принесла перемога на Євробаченні 1988 року. Молода артистка, яка на той момент була відомою у франкомовному світі, представила на конкурсі Швейцарію.

Тож не дивно, що 2025 року, коли Швейцарія стала країною-господаркою конкурсу, Діон очікують побачити на сцені St. Jakobshalle в Базелі. Швейцарське видання Blick з посиланням на інсайдерів повідомляє, що зірка може з'явитися на відкритті Євробачення-2025, а також отримати великий блок у фіналі 17 травня - представники Селін нібито вже кілька тижнів ведуть переговори з Європейською мовною спілкою (EBU) щодо деталей її участі.

Зокрема обговорюється умова, на якій співачка готова вийти на сцену. У зв'язку із серйозними проблемами зі здоров'ям Селін Діон залишає за собою право відмовитися від виступу в будь-який момент. У грудні 2022 року вона повідомила, що страждає на рідкісне неврологічне порушення, яке спричиняє мимовільні хворобливі спазми в м'язах і знижує їхню рухливість - синдром м'язової скутості.

Джерела зазначають, що в Базелі вже проходять репетиції з оркестром, нібито призначені саме для Селін. Однак у ролі вокаліста поки що виступає дублер - команда Діон береже зірку

Дивіться відео переможного виступу Селін Діон на Євробаченні-1988 з піснею "Ne partez pas sans moi":

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Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, поїдуть на Євробачення до Базеля в травні.

Також Тіна Кароль, яка брала участь у Євробаченні 2006 року і була музичним продюсером Національного відбору 2025-го, розкрила умови, за яких готова знову поїхати на Євробачення від України.

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Євробачення-2025

Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

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