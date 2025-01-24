Розлучення чи вимушена пауза: Джастін Бібер відписався від дружини в Instagram

Про що мова:
- Джастін Бібер відписався від Гейлі
- Співак пояснив скандал у соцмережах та опублікував нову світлину
Відомий канадський співак Джастін Бібер став об'єктом гучних обговорень після того, як користувачі мережі помітили, що він відписався від своєї дружини, моделі та бізнесвумен Гейлі Бібер, в Instagram.
Шанувальники почали хвилюватися - невже йдеться про кризу в їхньому шлюбі, тим більше що пара нещодавно стала батьками первістка.
Ситуацію підігріли скриншоти, які підтверджували, що Бібер також відписався від багатьох друзів у соцмережах. Це викликало здогадки, що стосунки між Джастіном і Гейлі погіршилися.
Однак співак швидко розвіяв інтригу, пояснивши, що все сталося через технічну помилку. У своїх Stories він зазначив, що відписка від дружини – це не його ініціатива. За словами Джастіна, хтось отримав доступ до його акаунта і скасував підписку на Гейлі.
Щоб остаточно заспокоїти фанатів, Бібер опублікував романтичний допис із кадрами їхнього спільного відпочинку в горах. На фото пара виглядала щасливою, що, ймовірно, мало на меті спростувати чутки про можливе розлучення.
Джастін Бібер - останні новини
Не так давно Главред писав, що Джастін Бібер сильно постраждав через скандал із P.Diddy. Чутки підігріло те, що співака бачили на публіці в похмурому настрої.
Влітку Джастін Бібер уперше став батьком. Співак поділився хвилюючою новиною в Instagram і розсекретив ім'я дитини.
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