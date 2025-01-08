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Аліна Гросу привезла чоловіка-росіянина в Україну

Анна Підгорна
8 січня 2025, 00:24
57
Співачка показала кадри спільного відпочинку.
Аліна Гросу з чоловіком
Аліна Гросу новини - Аліна Гросу відпочила з чоловіком в Україні / колаж: Главред, фото: instagram.com/alina_grosu

Коротко:

  • Аліна Гросу живе з чоловіком у США
  • На новорічні свята подружжя приїхало на батьківщину співачки
  • У Мережі припускають, що чоловік Гросу - російський актор Роман Полянський

У березні 2024 року українська співачка й акторка Аліна Гросу підтвердила, що вдруге вийшла заміж. Обранця артистка приховує і сьогодні, проте її шанувальники вже з'ясували, що це - російський актор Роман Полянський.

Пара почала зустрічатися ще до повномасштабної війни, проте восени 2022 року розійшлася. Гросу поїхала до США на навчання, де, ймовірно, і відбулося примирення закоханих. Нині подружжя осіло в Штатах.

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Утім, час від часу співачка відвідує родичів в Україні. Наприклад, як цього року, - разом із чоловіком вона приїхала на новорічні свята.

У соціальних мережах Аліна Гросу публікує знімки з відпочинку в компанії чоловіка. Обличчя коханого вона наполегливо приховує під емодзі, хоча його особистість вже давно не таємниця.

Аліна Гросу з чоловіком
Аліна Гросу новини - Аліна Гросу відпочила з чоловіком в Україні / instagram.com/alina_grosu

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що відомий український шоумен Богдан Шелудяк вибив знайомій зуби. Він врізався в неї чолом, що значно змінило її посмішку.

Також зірка Жіночого Кварталу, акторка і комік Олександра Машлятіна, вперше показала свого коханого-фотографа, якого раніше приховувала.

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Хто така Аліна Гросу

Аліна Михайлівна Гросу - відома українська співачка.
Перший коханий Гросу - московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019-го став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.
Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.

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