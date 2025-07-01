Меган Маркл у сказі через весілля Безоса: що сталося

Меган Маркл, за чутками, сильно переживає через "весілля століття".

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Меган Маркл образилася/ колаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/meghan

Коротко:

Чому Меган Маркл сильно засмучена

Що кажуть люди, знайомі з ситуацією

Меган Маркл обурена, що її не запросили на весілля Джеффа Безоса і Лорен Санчес. Це тому, що, схоже, її не запросили на весілля року.

Незважаючи на те, що принц Гаррі та Меган Маркл провели час із Джеффом Безосом і Лорен Санчес 2024 року, цього виявилося недостатньо, щоб зміцнити стосунки між двома парами, пише celebratingthesoaps.com.

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Для герцогині Сассекської це абсолютно руйнівно. Вона сподівалася, що до теперішнього часу зможе піднятися на рівень кола знаменитостей, до якого вона сподівалася потрапити, але цього не сталося.

Меган Маркл, принц Гаррі / ua.depositphotos.com

Натомість вона здебільшого була ізгоєм серед знаменитостей Голлівуду, які не хочуть мати з нею нічого спільного.

Видання також пише, що протягом багатьох років Меган Маркл відчайдушно хотіла бути у "своєму" натовпі, але щоразу, коли вона намагалася пробитися туди, її виштовхували з тієї чи іншої причини.

Меган Маркл / Скриншот YouTube

Досі сама герцогиня Сассекська не давала жодних коментарів з цього приводу, хоча наразі очевидно, що щось буде сказано.

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Раніше Главред розповідав, чому "світ не любить" Меган Маркл. Свою версію в цьому питанні виклала популярна ведуча, яка розкритикувала кулінарне лайфстайл-шоу герцогині Сассекської.

Також джерело, близьке до короля Великої Британії, розкрило спільне хобі Чарльза ІІІ і його дружини, яке дуже зблизило їх. Незвичайним захопленням вони займаються з великим азартом.

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