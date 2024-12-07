Путіністка Кудрявцева погрожує розправою журналістам

Путіністка Кудрявцева, старіюча діва, накинулася на журналістів.

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Лера Кудрявцева буйно старіє / колаж: Главред, фото: t.me/lerakudryavtseva

Коротко:

Що розлютило Кудрявцеву

Що вона сказала

Російська ведуча Лєра Кудрявцева, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, попередила журналістів про "небезпеку".

За даними пропагандистського телеграм-каналу "Звездач", у терористичній Москві стартувала "Пісня року", ведучими якої, як і раніше, стали Лєра і Сергій Лазарєв.

відео дня

Блондинка відразу дала зрозуміти журналістам, що особисто розправиться з тими, хто її сфотографує з поганого ракурсу.

Лєра Кудрявцева - останні новини по темі

Нещодавно, як писав Главред, ЛеруКудрявцеву висміяли в ефірі російського шоу. За даними пропагандистських ЗМІ, на гумористичному шоу "Зірки", куди Кудрявцева прийшла з командою коміків, осторонь не залишили бурхливе особисте життя телеведучої.

А також Сергій Лазарєв раніше відпочивав разом із дітьми в Туреччині, на тому ж курорті опинилася і його колишня кохана Лєра Кудрявцева зі своєю донькою. На своїй сторінці в соцмережах Лазарєв опублікував провокаційне відео з колишньою і зробив зізнання.

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