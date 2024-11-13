"Моє серце зайняте": путініст Серьога зізнався в почуттях до Баскова

Ви дізнаєтеся:
- Як Серьога ставиться до Баскова
- Який вигляд мають висловлювання неадекватних людей
- Як йдуть справи в особистому житті путініста
Білоруський репер Серьога (Сергій Пархоменко - авт.), який багато років жив у Києві, а також був суддею українського вокального шоу і присягався в любові Україні, зізнався в коханні до іншого путініста й українофоба Миколи Баскова.
Про це він розповів у дивному інтерв'ю пропагандистському виданню "Стархіт". За відповідями колись популярного артиста можна було подумати, що він захоплюється забороненими речовинами.
"Ми дуже добре заспівали (з Басковим - авт.). Микола дивовижно будує терцію. Шикарно просто співає. У будь-якого артиста, хто співає з Басковим, автоматично виникає комплекс неповноцінності. Але я виявився винятком, я впорався. Це такий доленосний дует. Мало хто знає, його ще передбачав Анатолій Кашпіровський. І ось нарешті сталося. Я вас вітаю з цим дуетом теж", - самовпевнено намагається жартувати путініст.
За його словами, ініціатором цього дуету були "зірки". "Це дует, який трапився на космічних підставах, запобігти йому було нереально", - додає він.
Він також повідомив, що зараз його серце зайняте, але "щастя" любить тишу.
"Я щаслива людина - моє серце зараз зайняте. Але на цьому все. Чи даремно кажуть, що щастя любить тишу", - додає путініст.
До слова, неадекватному Сергію дітей народила українка. Однак він підло вивіз дітей з України, позбавивши їх матері. Тепер один із його синів навчається в Суворовському училищі в терористичній Росії.
У коментарях до статті, користувачі зазначили, що все інтерв'ю артиста виглядає повною маячнею.
Хто такий Серьога?
Сергій Пархоменко - більш відомий мононімно як Серьога - білоруський і український хіп-хоп-виконавець, який став знаменитим після випуску хіта 2004 року "Чорний бумер". Перший кліп зняв в Україні, 2010 року став суддею проєкту "X-фактор Україна", у вересні 2013 року отримав безстрокову посвідку на проживання в Україні.
Тепер Серьога перебуває в Білорусі. В ефірах пропагандистських каналів він поширює кремлівські теорії змови про те, що війну в Україні розв'язали "англосакси". Пархоменко просуває ідеї "русского мира", заявляє, що українці, росіяни і білоруси - "один народ".
"Русскому миру, де є і ми, і українці, і росіяни, протистоїть потужний мозковий центр з того боку. Там є збройні сили, вони дуже вміло користуються чужими арміями, чужими державами", - говорив Пархоменко у вересні 2022 року на каналі "Беларусь 1".
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Як раніше повідомляв Главред, путініст і зрадник Серьога зробив цинічну заяву щодо нападу Росії, який особливо жорстоко виглядає в день, коли росіяни завдали ракетного удару по дитячій лікарні Охматдит у Києві. Як розповів Пархоменко в програмі пропагандисту Корчевникову, він пробув зі своїми дітьми в Україні 10 років. До слова, дітей йому народила українка на ім'я Поліна.
Раніше також колишня обраниця Сергія Пархоменка і мати його дітей Поліна Ололо написала про те, що репер підробив її підпис на документах.
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