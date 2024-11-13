"Моє серце зайняте": путініст Серьога зізнався в почуттях до Баскова

Висловлювання путініста Серьоги викликають змішані почуття і ставлять під сумнів його ментальні здоров'я.

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Путініст Серьога обожнює Баскова / Колаж Главред, фото Стархіт

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Як Серьога ставиться до Баскова

Який вигляд мають висловлювання неадекватних людей

Як йдуть справи в особистому житті путініста

Білоруський репер Серьога (Сергій Пархоменко - авт.), який багато років жив у Києві, а також був суддею українського вокального шоу і присягався в любові Україні, зізнався в коханні до іншого путініста й українофоба Миколи Баскова.

Про це він розповів у дивному інтерв'ю пропагандистському виданню "Стархіт". За відповідями колись популярного артиста можна було подумати, що він захоплюється забороненими речовинами.

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"Ми дуже добре заспівали (з Басковим - авт.). Микола дивовижно будує терцію. Шикарно просто співає. У будь-якого артиста, хто співає з Басковим, автоматично виникає комплекс неповноцінності. Але я виявився винятком, я впорався. Це такий доленосний дует. Мало хто знає, його ще передбачав Анатолій Кашпіровський. І ось нарешті сталося. Я вас вітаю з цим дуетом теж", - самовпевнено намагається жартувати путініст.

За його словами, ініціатором цього дуету були "зірки". "Це дует, який трапився на космічних підставах, запобігти йому було нереально", - додає він.

Він також повідомив, що зараз його серце зайняте, але "щастя" любить тишу.

"Я щаслива людина - моє серце зараз зайняте. Але на цьому все. Чи даремно кажуть, що щастя любить тишу", - додає путініст.

До слова, неадекватному Сергію дітей народила українка. Однак він підло вивіз дітей з України, позбавивши їх матері. Тепер один із його синів навчається в Суворовському училищі в терористичній Росії.

У коментарях до статті, користувачі зазначили, що все інтерв'ю артиста виглядає повною маячнею.

Хто такий Серьога? Сергій Пархоменко - більш відомий мононімно як Серьога - білоруський і український хіп-хоп-виконавець, який став знаменитим після випуску хіта 2004 року "Чорний бумер". Перший кліп зняв в Україні, 2010 року став суддею проєкту "X-фактор Україна", у вересні 2013 року отримав безстрокову посвідку на проживання в Україні. Тепер Серьога перебуває в Білорусі. В ефірах пропагандистських каналів він поширює кремлівські теорії змови про те, що війну в Україні розв'язали "англосакси". Пархоменко просуває ідеї "русского мира", заявляє, що українці, росіяни і білоруси - "один народ". "Русскому миру, де є і ми, і українці, і росіяни, протистоїть потужний мозковий центр з того боку. Там є збройні сили, вони дуже вміло користуються чужими арміями, чужими державами", - говорив Пархоменко у вересні 2022 року на каналі "Беларусь 1".

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Як раніше повідомляв Главред, путініст і зрадник Серьога зробив цинічну заяву щодо нападу Росії, який особливо жорстоко виглядає в день, коли росіяни завдали ракетного удару по дитячій лікарні Охматдит у Києві. Як розповів Пархоменко в програмі пропагандисту Корчевникову, він пробув зі своїми дітьми в Україні 10 років. До слова, дітей йому народила українка на ім'я Поліна.

Раніше також колишня обраниця Сергія Пархоменка і мати його дітей Поліна Ололо написала про те, що репер підробив її підпис на документах.

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