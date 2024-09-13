Путініст Басков сподівається прожити довге життя.

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Путініст Басков назвав дату смерті Колаж Главред, фото Instagram/nikolaibaskov

Путиніст і один із головних клоунів російської естради, який підтримує військове вторгнення Росії в Україну Микола Басков, несподівано заговорив про власну смерть.

За даними російських пропагандистських ЗМІ, брехливий Басков заявив, що збирається жити до 91 року. Нібито, дату його смерті передбачила ворожка.

"Мені ворожка сказала, що я буду до 91 року жити", - сподівається путініст.

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До слова, путініст також поскаржився, що йому не вистачає грошей. За його словами, йому довелося взяти кредит, щоб добудувати свій будинок.

Хто такий Микола Басков Микола Басков - російський естрадний і оперний співак, народний артист Росії, народний артист України (2004; позбавлений звання 2022 року, через підтримку повномасштабної російської війни проти України), пише Вікіпедія. Співак з перших днів війни підтримав терориста Путіна в його прагненні знищити Україну.

ЗМІ пишуть, що Басков навіть збирається перевести туди дружину, якої у нього немає і навряд чи буде.

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Раніше Басков несподівано зізнався у своїй чоловічій неспроможності. Басков нещодавно зізнався, що в інтимному плані "не потягне" 20-річних дівчаток. Тим часом, він додав, що йому підійдуть 28-річні.

Крім того Микола Басков, який нещодавно разом з іншим співаком-путіністом Григорієм Лепсом пообіцяв платити по 1 млн рублів кожному окупанту, хто підіб'є танк Leopard, видав в ефір нову пропагандистську маячню.

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