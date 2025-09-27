Симоньян викрили на брехні з приводу серйозного захворювання

У терористичній Росії не повірили, що у Симоньян діагностували онкологію.

Маргарита Симоньян повідомила про хворобу/ колаж: Главред, фото: t.me/margaritasimonyan

Коротко:

Чому не вірять Симоньян

Хто засумнівався в її діагнозі

Телеведучий і журналіст Отар Кушанашвілі, який засудив напад Росії на Україну і був госпіталізований у важкому стані через онкологію, засумнівався в діагнозі путіністки Симоньян.

Зокрема, раніше пропагандистські ЗМІ написали про те, що Симоньян повідомила про те, що в неї рак грудей і вона перенесла операцію. Однак уже наступного дня виявилося, що путіністку виписали додому. Саме тому в РФ засумнівалися, чи настільки серйозний діагноз у Симоньян.

відео дня

Згадуючи про свої муки, Кушанашвілі також насилу вірить, що Симоньян могла так скоро виписатися з лікарні.

Симоньян не повірили в РФ/ Скрін із відео: youtube.com

"Вона виходить на публіку і каже: "Була операція, я вже вдома". Я не знаю жодної онкології, яка дозволяла б відразу бути вдома. Мене тримали 12 років в онкоцентрі. Я вибив собі право поїхати додому, ну, 16 років потому. Я вже не впізнавав нікого. Я вже не знав, де я перебуваю. І то під розписку, що я беру на себе відповідальність. Людина каже: "Я вже їм шоколадку". Ну, якщо в неї такий міцний організм, як у раннього Дольфа Лундгрена, якщо вона халка незламна, тоді я вмиваю руки, я в захопленні, я завмираю. Але вона хворіє, я бажаю їй здоров'я", - дивується Кушанашвілі.

Нагадаємо, Главред писав, що 26 вересня 2025 року стало відомо про смерть путініста, російського режисера вірменського походження Тиграна Кеосаяна. Він помер у терористичній Москві, не приходячи до тями. Про смерть Кеосаяна повідомила його дружина - пропагандистка Маргарита Симоньян.

Нещодавно стало відомо, що Маргариті Симоньян діагностували ракі видалили груди. Вона розповіла про це у програмі українофоба та одного з винуватців військового вторгнення Росії в Україну - Володимира Соловйова.

Про персону: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - російська головна редакторка інформаційного агентства "Россия сегодня", керівниця телеканалу "Russia Today" і пропагандистка. Дружина російського режисера і журналіста Тиграна Кеосаяна, пише Вікіпедія. Із 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон ґрата за пропагандистські висловлювання і їй заборонено в'їзд до Республіки Вірменія.

