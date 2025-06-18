Діти Кіркорова терміново покинули Росію і оселилися в іншій країні

Коротко:
- Куди поїхала дочка Кіркорова
- Куди подівся її брат Мартін
Дивна і скандальна дочка путініста Філіпа Кіркорова, яка неадекватно поводилася на похоронах діда-путініста, знімає дивні відео-пародії на свого батька і загалом викликає подив своєю поведінкою, виїхала з терористичної Росії.
Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, дочка Кіркорова вирушила в таку ненависну країну Росії - США. Дівчинка поділилася фото з американським прапором і зробила підпис про те, що вона тепер справжня "American girl".
Поруч із нею перебуває також її молодший брат - Мартін. Найімовірніше, діти вирушили на канікули або на чергове навчання. Після того, як вони не змогли залишитися в Дубаї і продовжувати вчитися в приватній школі через поведінку, дітей Кіркорова повернули в Росію. І ось тепер діти батька-путініста вирушили до США.
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Як раніше писав Главред, 18 березня російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, повідомив про смерть свого батька Бедроса Кіркорова. "Я більше не дитина. Сьогодні, 18 березня 2025 року о 15:37, пішов із життя мій тато - Народний Артист Росії Бедрос Кіркоров, але з серця ти не підеш ніколи", - написав путініст на своїй сторінці в Instagram.
А також путініст Філіп Кіркоров розкрив правду, що не розлучається з Марго Овсянніковою через те, що побачив у ній талант і робить все, як і, свого часу, з Анастасією Стоцькою.
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Хто такий Філіп Кіркоров?
Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.
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