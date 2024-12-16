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"Пожаліти себе": співачка Руслана втратила дитину - деталі

Еліна Чигис
16 грудня 2024, 22:23
254
Руслана пережила велику втрату.
Руслана Лижичко
Руслана Лижичко - особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Руслана

Читайте детально:

  • Руслана поділилася, як намагалася стати мамою
  • Співачка детально розповіла про свої невдачі

Українська популярна співачка Руслана Лижичко зізналася, що була вагітною, але втратила дитину.

Також артистка розповіла, що багато разів намагалася завагітніти, але без успіху, хоча вона з чоловіком дуже хочуть дітей.

"Так. Це був короткий термін. Це був мій перший ЕКЗ протокол. Навіть місяця ще не було, на третьому тижні втратила..." - зазначила Руслана.

В інтерв'ю для Слави Дьоміна співачка поділилася, що робила ЕКЗ, проте мамою вона так і не стала.

"Багато разів я намагалася завагітніти... Проблем зі здоров'ям у мене немає ніяких. Можливо, десь були стреси якісь, виснаження, ще щось... Ми хотіли дітей, і я багато робила спроб для цього. Це природний шлях і ЕКЗ". До того ж ЕКЗ занадто багато, коли вже лікарі сказали пожаліти себе, бо це може вплинути погано на здоров'я", - розповіла Лижичко.

Дивіться відео інтерв'ю співачки Руслани:

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Хто така Руслана Лижичко?

Руслана Лижичко або мононімно Руслана - українська співачка, музичний продюсер, автор-виконавець. Народна артистка України (2004). Переможниця музичного конкурсу Євробачення-2004.

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