"Мурат - однозначно": грайлива Білик висловилася про роман із Налчаджиоглу

Ірина Білик відверто зізналася, яке місце в її житті посідає Мурат.

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Роман Білик і Налчаджиоглу - Ірина Білик прокоментувала чутки / колаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca, instagram.com/bilyk_iryna

Коротко:

Ірині Білик приписують роман з Муратом Налчаджиоглу

Співачка розповіла, як ставиться до турецького бізнесмена.

Українська співачка й авторка пісень Ірина Білик із весни 2021 року офіційно самотня. Тривалий час їй приписували відновлення роману з її третім фактичним чоловіком, хореографом Дмитром Коляденком, з яким артистка перебувала у стосунках на початку двотисячних.

Однак несподівано на роль кавалера Білик з'явився новий кандидат - у світських колах і пресі ширяться чутки про те, що в неї зав'язався роман із турецько-українським бізнесменом Муратом Налчаджиоглу, колишнім чоловіком зрадниці Ані Лорак. Ірина та Мурат знайомі багато років, зараз співачка є обличчям його компанії.

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Але не це стало причиною для пліток. На одному з виступів Білик Налчаджиоглу так неприховано фліртував зі співачкою, що багатьом стало зрозуміло - вони не просто друзі та колеги. Сам бізнесмен вважає зірку богинею та мріє про вечерю з нею.

Що ж стосується Білик, то і вона, схоже, абсолютно не проти, що в її близькому оточенні є такий чоловік, як Мурат. Про це знаменитість розповіла в коментарі для Fashion Reality TV.

"Я дуже люблю східних чоловіків. Ви знаєте, з ким я зустрічалася, з ким у мене були стосунки. Чомусь вони всі чорняві, симпатичні, енергійні і дуже добрі. Я можу сказати лише одне - розкривати глядачам всіх таємниць я не можу. Це буде неправильно, тому головне в моєму житті - це пісні, моя творчість. Але те, що є дуже приємна людина в моєму житті - Мурат - це однозначно. Мені б хотілося, щоб наша дружба дійсно продовжувалася", - грайливо зазначила Ірина Білик.

Хто така Ірина Білик / інфографіка: Главред

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Хто така Ірина Білик? Ірина Білик - українська співачка, композиторка та поет-пісняр. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" тощо.

Хто такий Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецький бізнесмен. Колишній чоловік співачки Ані Лорак (2009-2019), батько її єдиної доньки Софії (2011). Живе на дві країни - Україну і Туреччину.

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