Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Мурат - однозначно": грайлива Білик висловилася про роман із Налчаджиоглу

Анна Підгорна
28 січня 2025, 12:41
105
Ірина Білик відверто зізналася, яке місце в її житті посідає Мурат.
Мурат Налчаджиоглу, Ірина Білик
Роман Білик і Налчаджиоглу - Ірина Білик прокоментувала чутки / колаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca, instagram.com/bilyk_iryna

Коротко:

  • Ірині Білик приписують роман з Муратом Налчаджиоглу
  • Співачка розповіла, як ставиться до турецького бізнесмена.

Українська співачка й авторка пісень Ірина Білик із весни 2021 року офіційно самотня. Тривалий час їй приписували відновлення роману з її третім фактичним чоловіком, хореографом Дмитром Коляденком, з яким артистка перебувала у стосунках на початку двотисячних.

Однак несподівано на роль кавалера Білик з'явився новий кандидат - у світських колах і пресі ширяться чутки про те, що в неї зав'язався роман із турецько-українським бізнесменом Муратом Налчаджиоглу, колишнім чоловіком зрадниці Ані Лорак. Ірина та Мурат знайомі багато років, зараз співачка є обличчям його компанії.

відео дня

Але не це стало причиною для пліток. На одному з виступів Білик Налчаджиоглу так неприховано фліртував зі співачкою, що багатьом стало зрозуміло - вони не просто друзі та колеги. Сам бізнесмен вважає зірку богинею та мріє про вечерю з нею.

Що ж стосується Білик, то і вона, схоже, абсолютно не проти, що в її близькому оточенні є такий чоловік, як Мурат. Про це знаменитість розповіла в коментарі для Fashion Reality TV.

"Я дуже люблю східних чоловіків. Ви знаєте, з ким я зустрічалася, з ким у мене були стосунки. Чомусь вони всі чорняві, симпатичні, енергійні і дуже добрі. Я можу сказати лише одне - розкривати глядачам всіх таємниць я не можу. Це буде неправильно, тому головне в моєму житті - це пісні, моя творчість. Але те, що є дуже приємна людина в моєму житті - Мурат - це однозначно. Мені б хотілося, щоб наша дружба дійсно продовжувалася", - грайливо зазначила Ірина Білик.

Ірина Білик
Хто така Ірина Білик / інфографіка: Главред

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що відомий український ведучий і комік Фіма Константиновський одружується вдруге. Зі своєю першою дружиною він розлучився десять місяців тому.

Також українська співачка і акторка Аліна Гросу показала улюбленого чоловіка. Рідкісні кадри зворушливої фотосесії з'явилися в соціальних мережах артистки на превелике задоволення її шанувальників.

Читайте також:

Хто така Ірина Білик?

Ірина Білик - українська співачка, композиторка та поет-пісняр. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" тощо.

Хто такий Мурат Налчаджиоглу?

Мурат Налчаджиоглу - турецький бізнесмен. Колишній чоловік співачки Ані Лорак (2009-2019), батько її єдиної доньки Софії (2011). Живе на дві країни - Україну і Туреччину.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Ірина Білик шоу-бізнес Мурат Налчаджиоглу новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Коли в Україні вдарить сильне похолодання: стала відома дата

Коли в Україні вдарить сильне похолодання: стала відома дата

14:12Синоптик
Консолі для ігор та хімікати: що може увійти до 16-го пакета санкцій ЄС проти РФ

Консолі для ігор та хімікати: що може увійти до 16-го пакета санкцій ЄС проти РФ

14:10Світ
Трамп натякнув, що може відмовитися від угоди з Путіним: які загрози для України

Трамп натякнув, що може відмовитися від угоди з Путіним: які загрози для України

13:40Світ
Реклама

Популярне

Більше
Коли в Україну прийде похолодання з опадами: синоптики назвали дату

Коли в Україну прийде похолодання з опадами: синоптики назвали дату

Карта Deep State онлайн за 28 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 28 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Де 3 відмінності між зображеннями дівчини з козою: треба знайти відповідь за 12 секунд

Де 3 відмінності між зображеннями дівчини з козою: треба знайти відповідь за 12 секунд

Спіймають птаха щастя за хвіст: яких ТОП-5 знаків зодіаку ощасливить лютий

Спіймають птаха щастя за хвіст: яких ТОП-5 знаків зодіаку ощасливить лютий

У родині не буде гармонії: з якого боку від чоловіка не можна спати - мольфар

У родині не буде гармонії: з якого боку від чоловіка не можна спати - мольфар

Останні новини

14:44

Маша Єфросиніна розкрила прізвище режисера, який її домагався

14:34

Ворог пригальмував: ЗСУ завдали РФ великих втрат на ключовому напрямку - Братчук

14:12

Коли в Україні вдарить сильне похолодання: стала відома дата

14:10

Консолі для ігор та хімікати: що може увійти до 16-го пакета санкцій ЄС проти РФ

14:01

Як приготувати гору найсоковитіших котлет нашвидкуруч - дивовижний рецептВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:56

"Даємо зелене світло": в Україні запроваджують електронні направлення на ВЛК

13:45

Чим годувати кота, крім корму: список продуктів не такий уже й великий

13:40

Трамп натякнув, що може відмовитися від угоди з Путіним: які загрози для України

13:15

Продавав повістки за 1000 доларів: поліція викрила працівника ТЦК

Реклама
13:14

Україна не вірить, що Трамп укладе вигідну угоду про закінчення війни - ЗМІ

13:13

Вихід конкурента ChatGPT на ринок: світові багатії втратили $108 млрд за добу

13:07

Путіністка Діана Гурцкая зізналася, що їй діагностували рак - деталі

12:41

"Мурат - однозначно": грайлива Білик висловилася про роман із Налчаджиоглу

12:31

Знищили окупантів та захопили трофеї РФ: бійці ССО провели успішну операціюФото

12:29

Поповнення авіації ЗСУ: у Франції анонсували передачу потужних винищувачів

12:15

"Могла б керувати країною": опубліковано офіційний портрет Меланії Трамп

11:59

Росія хоче повернути частину Харківщини, яку вже звільнили ЗСУ: накопичують війська

11:49

"Хортиця": у Торецьку та Часовому Яру тривають міські бої

11:31

"Шанс кинути виклик усьому": вийшов тизер фільму "раша гудбай"Відео

11:10

РФ атакувала Україну сотнею дронів: Умань - без світла, у Харкові - пожежаФото

Реклама
10:50

КНДР відправить РФ 100 "гармат чучхе", призначених для знищення Сеула - ЗМІ

10:45

Росіяни готують "котел" для ЗСУ на Донеччині: Ступак розкрив небезпечний напрямок

10:35

Китайський гороскоп на завтра 29 січня: Щурам - зриви, Зміям - образи

10:12

Старовинний рецепт із газети СРСР: усі шукають таку закуску на столі

10:11

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 28 січня (оновлюється)

10:10

Армія РФ вдалась до нової несподіваної тактики на фронті: у Forbes розкрили загрози

10:07

Дружина Дмитра Комарова вийшла на зв'язок після чуток про розлучення і зробила заяву

10:06

"Зіграла" за ЄС: Угорщина не наклала вето на продовження санкцій проти РФ

10:01

Такер Карлсон заявив, що адміністрація Байдена намагалася вбити Путіна

09:43

Карта Deep State онлайн за 28 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

09:37

"Реально щось із головою": що із собою зробила фаворитка путініста Кіркорова

09:22

Гороскоп на завтра 29 січня: Рибам - велике щастя, Ракам - кар'єрний успіх

09:12

До грошей, до негоди, до сварки: прикмети, пов'язані з курми та яйцями

09:03

США призупинили програму U4U для біженців з України: що відомо

08:45

"Все одно росіянин": Андрій Макаревич показав свою справжню позицію

08:45

На українців чекає аномально теплий лютий: що прогнозують синоптики

08:08

ЗСУ на підступах до міста: ворог втратив позиції під Торецьком - ISW

08:00

Чи може Путін зупинити війнуПогляд

07:48

В Умані під удар дронів РФ потрапив інфраструктурний об'єкт: що відомо

07:46

"Про позбавлення громадянства України": у втікача Потапа почалися проблеми - причина

Реклама
06:55

У Харкові - масштабна пожежа після "прильоту", серед постраждалих - дитинаФотоВідео

06:10

Трамп сильно розчарувавПогляд

05:59

Нова магнітна буря наближається до України: коли вона почнеться

05:31

Навіщо водії ставили рулон туалетного паперу під лобове скло: секрет розкритий

05:00

Яке сьогодні свято 28 січня 2025 року: як не втрати власне щастя у домі

04:35

Як сказати "хліб" у множині – "хліби" чи "хліба": лише одиниці знають відповідьВідео

04:00

Спіймають птаха щастя за хвіст: яких ТОП-5 знаків зодіаку ощасливить лютий

03:34

Український командир назвав термін, за який ворог хоче дійти до Дніпропетровщини

03:33

"Піратська" головоломка: знайдіть 7 відмінностей за 21 секунду

03:04

Загроза штурму 300-тисячними резервами: прогноз прориву РФ широким фронтом

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти