"Швидка, знеболювальне і рентген": відому блогерку забрали в лікарню

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Українська блогерка, модель та фіналістка шоу "Топ-модель по-українськи-2" Вікторія Маремуха вирішила вдатися до іпотерапії, щоб пережити емоційно складний період у житті. Верхова їзда обернулася для неї несподіваними наслідками, хоч і відволікла від важких думок.
У своєму блозі в Instagram вона розповіла, що з нею стався нещасний випадок - вперше у своєму житті 35-річна блогерка впала з коня. Удар був сильним, їй знадобилася медична допомога.
Маремуха опублікувала фото з карети швидкої. "Не скажу, що це було приємно. Я взагалі не зрозуміла, як це відбулося. І на землі, після того, як почала знову дихати, спитала в інструктора: "Де я?" Тому швидка, знеболювальне і дорога в лікарню на рентген", - написала Вікторія.
На щастя, переломів у блогерки не виявилося. Але в лікарні на УЗД у неї виявили підозрілу рідину, через яку їй призначили додаткове обстеження і рекомендували затриматися в медзакладі на кілька годин.
Пізніше Вікторія Маремуха вийшла на зв'язок з підписниками і повідомила, що з нею все гаразд. "Друзі, усім дякую за повідомлення та ваші переживання. Я вже вдома, УЗД показало, що рідини немає. Планую через тиждень сісти на того ж коня і все-таки освоїти галоп", - розповіла вона.
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Хто така Вікторія Маремуха?
Вікторія Маремуха - українська модель, блогерка, акторка і телеведуча. Фіналістка шоу "Супермодель по-українськи-2" (друге місце). У серіалі "Київ вдень та вночі" грала сама себе. На її рахунку також робота телеведучої на ранковому шоу "Ранок з Україною", повідомляє Вікіпедія.
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