'Один одного валити': Кароль розповіла, як її підставляли колеги-конкуренти

Тіна Кароль публічно розкрила правду.

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Тіна Кароль розповіла про конкуренцію / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тіна Кароль

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Тіна Кароль висловилася про український шоу-бізнес

Співачка зізналася, які капості їй робили колеги

Українська відома співачка Тіна Кароль розповіла, як їй намагалися нашкодити колеги з українського шоу-бізнесу.

В ефірі М1 співачка зазначила, що вона прихильниця здорової конкуренції.

"Хочу сказати, що, якщо ми, музиканти, не будемо якось колабитися, постійно зустрічатися, якось колабитися... Навіть авторство! У студії зустрілися, посиділи, щось придумали - бам, бенгер вийшов. Адже так воно й існує. За кордоном, скільки я спостерігаю, вони ніколи не сідають. Вони постійно навалюють натовпом. Скільки разів я зверталася: "От ви не проти, якщо ми цю частину використаємо в нашій пісні?". Не розуміють, як це можна колабитися. Ось поки що немає дружби", - зазначила артистка.

Також Тіна зізналася, що часто колеги з шоу-бізнесу намагаються нашкодити одне одному нечесними способами, адже й сама стикалася з таким.

Тіна Кароль / інфографіка: Главред

"Давайте конкурувати, але на результат, а не на те, щоб один одного валити. Замовити там тисячу дизлайків. Купити коментарі погані. У мене стільки разів кліп падав у рейтингу... Я десь ще чула цю історію, у когось було, коли замовили дизлайки", - додала Кароль.

Дивіться відео інтерв'ю Тіни Кароль:

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Нагадаємо, раніше Главред повідомляв, що Тіна Кароль придбала квартиру на Івано-Франківщині для сім'ї 9-річного Єгора, який вів щоденник, перебуваючи з рідними в окупованому і зруйнованому Маріуполі.

А також Тіна Кароль у день свого весілля та вінчання з чоловіком і продюсером Євгеном Огіром (який трагічно рано помер) показала на своїй сторінці в Instagram зворушливий кадр із сімейного архіву.

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Хто така Тіна Кароль? Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка й актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

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