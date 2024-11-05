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Зірка Жіночого Кварталу повідомила про трагедію в сім'ї: "Не вистачить слів описати"

Анна Підгорна
5 листопада 2024, 20:29
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Цей світ покинула людина, яка навіть своїм відходом змогла подарувати артистці силу творити добро.
Олександра Машлятіна
Олександра Машлятіна новини - у Олександри Машлятіної помер дідусь / колаж: Главред, фото: instagram.com/mashliatina

Коротко:

  • У Олександри Машлятіної померла близька людина
  • Акторка попросила підтримати добру традицію покійного

Українська акторка і комік Олександра Машлятина сьогодні поділилася з шанувальниками своїм болем - пішов з життя її 94-річний дідусь Олександр Васильович. Незважаючи на поважний вік, чоловік був сповнений сил та енергії, тож його смерть стала для артистки не лише трагедією, а й повною несподіванкою.

"Не стало мого дідуся. Сміливо скажу - "славетного". Дуже боляче і неочікувано. Не дивлячись на його 94 роки, він нікуди не збирався. Був видатним хіміком, писав вірші, віртуозно грав на клавішах і до останнього переживав, що "вже не в голосі". Одним словом артист. Він дзвонив мені по декілька разів на день, щоб розказати черговий фейк з інтернету і я, авжеж, сварилася. Питав, коли мене вже знову покажуть по телевізору і… я теж сварилася. Дурна. А він ніколи не ображався. Ніколи. А ще смажив найсмачніші в світі деруни. Спогадів вистачить. Не вистачить слів, щоб описати який він був", - написала Машлятіна у своєму блозі в Instagram.

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Вона також зізналася - спершу не хотіла виносити свою втрату на публіку, але зробила це не для того, щоб отримати більше слів підтримки. Акторка попросила в ім'я її покійного дідуся підтримати добру традицію, яку він завів під час повномасштабної війни.

Олександра Машлятіна закликала донатити на допомогу ЗСУ, як це робив Олександр Васильович: щомісяця він віддавав зі своєї пенсії 200 грн, бо це те, "що дає змогу зберегти життя молодих хлопців і дівчат, щоб вони дожили до своїх 94".

дідусь Олександри Машлятиної
Олександр Васильович - дідусь Олександри Машлятіної / instagram.com/mashliatina

Що таке Жіночий Квартал?

Жіночий Квартал - гумористичне розважальне телевізійне шоу, що демонструється на телеканалі 1+1 Україна з жовтня 2018 року. Виробництво здійснює "Студія "Квартал 95" за підтримки 1+1, повідомляє Вікіпедія.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що український голкіпер Андрій Пятов назвав винного в його розлученні з дружиною Юлією після 19 років шлюбу. При цьому футболіст зазначив, що його шлюб перетворився на "поле для розчарувань".

Також українська співачка Тоня Матвієнко розповіла про розставання з Арсеном Мірзояном. Вона зізналася, що в її стосунках зі співаком деякі питання часом постають критично гостро.

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