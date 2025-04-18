Зник: близький друг розповів про здоров'я Андрія Губіна

Андрій Губін не виходить на зв'язок і просив своїх друзів його не турбувати.

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Андрій Губін ошелешив нещодавно зовнішнім виглядом / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

Що сталося з Губіним

Де зараз Андрій Губін

Близький друг популярного російського співака 90-х Андрія Губіна розповів про стан його здоров'я.

Ще 28 листопада стало відомо, що артисту різко стало гірше. Як пишуть російські пропагандисти, Губін просто зник з радарів.

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Андрій Губін / Стархіт

Старовинний друг саунд-продюсер Тарас Ващишин розповів про самопочуття співака:

"У всіх знайомих Андрія з ним домовленість - не турбувати його. Він завжди телефонує сам. Востаннє спілкувалися місяці три тому. У нього все по-старому, із самопочуттям так само. Він останнім часом намагається не розповідати про здоров'я взагалі. Про творчі плани ми не говорили", - повідомив друг.

Губін / Скріншот

Раніше Губін говорив, що хтось нібито стежить за ним і намагається звести з розуму. У житло співака, як йому здається, регулярно намагаються проникнути, а на вулиці люди на автомобілях і електросамокатах хочуть збити його.

Також Губін скаржився на безперервні будівельні роботи в будинку, за допомогою яких його нібито намагаються звести з розуму.

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Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що Андрій Губін з'явився в ЗМІ ірозповів про свій стан. Він також додав, що збирається виїжджати з Росії. Втім, російські ЗМІ у своєму репертуарі, пояснили рішення співака прогресуванням неврологічного захворювання.

Ще в "нульових" лікарі поставили Андрію Губіну діагноз - лівостороння прозопалгія. Це неврологічна аномалія, через яку пацієнта мучать болі по всьому тілу.

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Хто такий Андрій Губін? Андрій Губін - радянський і російський естрадний співак, композитор, музикант, автор пісень, музичний продюсер; Заслужений артист Російської Федерації (2005).

На початку 2010-х пішов зі сцени, живе на авторські гонорари, рідко з'являється на публіці. У нечисленних інтерв'ю стверджує, що записав кілька нових пісень, спростовує чутки про своє зловживання алкоголем.

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