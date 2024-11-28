У Андрія Губіна різко погіршився стан здоров'я

Співак збирався продовжувати кар'єру, але здоров'я не дозволяє йому це зробити.

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Андрій Губін ошелешив зовнішнім виглядом / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

Губін раніше анонсував своє повернення

Артистові стало погано

28 листопада стало відомо, що різко погіршився стан російського співака, особливо популярного в 90-х Андрія Губіна.

За даними російського пропагандистського телеграм-каналу Mash, у нього постійно болить обличчя і тіло, тому довгоочікуване повернення на сцену поки що скасовується.

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Крім того, співак повідомив, що відмовився від десятків пропозицій виступити на корпоративі за солідний прайс. Бо почувається дуже погано. Тим часом, росіяни не впадають у відчай і досі телефонують та вмовляють приїхати на свято, привітати замовників із Новим роком та заспівати свої хіти.

Наприкінці серпня Губін зізнався, що намагається привести себе до ладу, вилікуватися і що написав пісень на 10 альбомів. Деякі з них запланував виконати разом із молодими артистами. А також заспівав один із невиданих треків.

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Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що Андрій Губін з'явився в ЗМІ і розповів про свій стан. Він також додав, що збирається виїжджати з Росії. Втім, російські ЗМІ у своєму репертуарі, пояснили рішення співака прогресуванням неврологічного захворювання.

Ще в "нульових" лікарі поставили Андрію Губіну діагноз - лівостороння прозопалгія. Це неврологічна аномалія, через яку пацієнта мучать болі по всьому тілу.

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Хто такий Андрій Губін? Андрій Губін - радянський і російський естрадний співак, композитор, музикант, автор пісень, музичний продюсер; Заслужений артист Російської Федерації (2005).

На початку 2010-х пішов зі сцени, живе на авторські гонорари, рідко з'являється на публіці. У нечисленних інтерв'ю стверджує, що записав кілька нових пісень, спростовує чутки про своє зловживання алкоголем.

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