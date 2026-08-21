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Скандал з "ватою": заява Соколової призвела до суду з Поляковою - подробиці

Олена Кюпелі
21 серпня 2026, 15:57
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Полякова погрожує судом Яніні Соколовій, а журналістка, у свою чергу, відповіла.
Соколова відповіла Поляковій
Соколова відповіла Поляковій / Колаж Главред, фото з Instagram, Facebook/Yanina Sokolova﻿

Коротко:

  • Що відомо про скандал між Поляковою та Соколовою
  • Як Соколова відреагувала на погрози судового позову

Українська співачка Оля Полякова знову погрожує судами. Цього разу вже не Суспільному, яке не "пустило" співачку на Національний відбір міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення", а журналістці Яніні Соколовій.

"Главред" розповість подробиці чергового скандалу та можливого позову до суду.

відео дня

Полякова зробила гучну заяву після скандалу, пов’язаного з її висловлюваннями в інтерв’ю Раміні Есхакзай. Співачка сказала, що вважає критику на свою адресу нормальним явищем, однак планує подати до суду за нібито неправдиву інформацію про себе.

Полякова подає до суду

"За поширення неправдивої інформації про мене я захищатиму свою честь, гідність і ділову репутацію в суді", - заявила вона.

Причиною погроз Поляковій став допис Яніни Соколової у Facebook. Ведуча, коментуючи скандал навколо Полякової, написала, що співачка приєдналася до "просування тез російської пропаганди" та згадала її виступи під час війни.

"На фронті катастрофічно не вистачає людей. Противник готує мобілізацію, а необмежені запаси північнокорейців теж під боком. А тим часом Оля Полякова, яка під час війни їздила до Москви й співала для росіян у кокошнику, приєднується до команди російських пропагандистів. Жах", – написала Яніна Соколова.

Допис Яніни Соколової
Допис Яніни Соколової / Скріншот Facebook

У свою чергу, Полякова почала погрожувати Соколовій судом.

"Відповідний позов буде подано проти Яніни Соколової. Свобода слова – це право говорити те, що думаєш. Але це не свобода – вигадувати факти про інших людей і поширювати їх як правду", – заявила Полякова.

Полякова та її заява
Полякова та її заява / Скріншот

Що відповіла Яніна Соколова Поляковій

Тим часом Яніна Соколова також не залишила ситуацію без відповіді. Вона нагадала про виступи артистки в Росії в період активних бойових дій на сході України. Про це вона розповіла на своєму YouTube-каналі.

Яніна Соколова прокоментувала висловлювання Полякової
Яніна Соколова прокоментувала висловлювання Полякової / Скріншот

"Моє припущення - можливо, це через мою публікацію у Facebook, де я критикувала артистку... Коли ми оговтувалися від Дебальцевської операції, Оля Полякова вела премію на Ру.Тв. Тобто нас уже знищував противник, а Оля Полякова в центрі Москви вела премію з росіянами. Нам не звикати боротися в суді, "вата" систематично подавала на мене до суду, жодного судового процесу "вата" не виграла за всі ці роки нашої діяльності", - заявила журналістка.

Полякова на премії Ру.ТВ
Полякова на премії Ру.ТВ / Скріншот

"Моя робота - викривати тих, хто працює на країну-агресора", - додала вона.

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Про особу: Оля Полякова

Оля Полякова - популярна українська співачка, актриса, блогерка та телеведуча, повідомляє Вікіпедія. За свою кар’єру вона перемогла у другому сезоні "Народної зірки", брала участь у "Танцях із зірками", вела шоу "Зоряні яйця", а також виступала тренером у "Лізі сміху" та детективом у проєкті "Маска".

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