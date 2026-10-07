Осадча оголосила своє рішення щодо виїзду з Києва

Коротко:
- Діти навчаються в Києві, у бомбосховищах
- Ведуча щодня хвилюється за синів
Телеведуча Катерина Осадча не планує вивозити молодших синів із Києва, незважаючи на посилення обстрілів столиці.
Як повідомляє ТСН, за словами ведучої, її діти навчаються у київських бомбосховищах.
"Діти навчаються в Києві, у бомбосховищах. Ми не плануємо виїжджати на Захід України! Наскільки це буде можливо, стільки часу ми будемо в Києві", - розповіла Осадча.
Переїзд із Києва сім’я поки що не вважає необхідним кроком. Осадча та її чоловік Юрій Горбунов продовжують жити в столиці разом із молодшими синами.
Осадча не приховує, що тривога за хлопчиків не полишає її ні на мить, особливо коли вони перебувають у школі чи дитячому садку. Ведуча зізнається, що переживає за них щодня.
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Про особу: Катерина Осадча
Катерина Осадча - українська журналістка, телеведуча та модель. Найбільш відома як ведуча програми "Світське життя" на телеканалі "1+1". У шкільні роки (з 13 до 18 років) працювала в модельному бізнесі в Західній Європі, у 18 років повернулася на територію України.
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