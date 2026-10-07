Осадча оголосила своє рішення щодо виїзду з Києва

Телеведуча пояснила, чому її родина залишається в столиці, незважаючи на посилення обстрілів.

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Катя Осадча з родиною / колаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha

Коротко:

Діти навчаються в Києві, у бомбосховищах

Ведуча щодня хвилюється за синів

Телеведуча Катерина Осадча не планує вивозити молодших синів із Києва, незважаючи на посилення обстрілів столиці.

Як повідомляє ТСН, за словами ведучої, її діти навчаються у київських бомбосховищах.

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"Діти навчаються в Києві, у бомбосховищах. Ми не плануємо виїжджати на Захід України! Наскільки це буде можливо, стільки часу ми будемо в Києві", - розповіла Осадча.

Катерина Осадча з дітьми / фото: instagram.com, Юрій Горбунов

Переїзд із Києва сім’я поки що не вважає необхідним кроком. Осадча та її чоловік Юрій Горбунов продовжують жити в столиці разом із молодшими синами.

Осадча не приховує, що тривога за хлопчиків не полишає її ні на мить, особливо коли вони перебувають у школі чи дитячому садку. Ведуча зізнається, що переживає за них щодня.

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Про особу: Катерина Осадча Катерина Осадча - українська журналістка, телеведуча та модель. Найбільш відома як ведуча програми "Світське життя" на телеканалі "1+1". У шкільні роки (з 13 до 18 років) працювала в модельному бізнесі в Західній Європі, у 18 років повернулася на територію України.

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