В частині областей ввели екстрені відключення світла, є перебої з водою - що відомо

Аварійні та екстрені відключення ввели у Києві та чотирьох областях. У столиці є перебої з водою, зупинили електротранспорт і фунікулер.

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Одразу в кількох областях діють аварійні відключення світла / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

Аварійні відключення діють у п’яти регіонах

У Києві через знеструмлення перебої з водою

Аварійні відключення електроенергії ввели у Києві, Київській, Житомирській, Полтавській та Чернігівській областях. У столиці через проблеми з електропостачанням виникли перебої з водою на правому березі. Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко, АТ "Житомиробленерго", АТ "Полтаваобленерго", "Чернігівобленерго" та ДТЕК.

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У столиці ситуація з електропостачанням уже вплинула на роботу частини водопровідної інфраструктури. За словами Віталія Кличка, через знеструмлення окремих об’єктів виникли перебої з подачею води.

"Через проблему з електропостачанням частково знеструмлені водопровідні насосні станції. На правому березі міста перебої з водопостачанням. Енергетики працюють над відновленням", - повідомив Кличко.

Згодом в ДТЕК повідомили, що у Києві та Київській області за командою НЕК "Укренерго" застосували екстрені відключення електроенергії. У ДТЕК наголосили, що під час екстрених обмежень звичайні графіки відключень не діють.

"Київ та Київська область: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють. В разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - повідомили в ДТЕК.

Також через відсутність напруги в контактній мережі на правому березі Києва тимчасово призупинили рух електротранспорту. Водночас на Оболоні та житловому масиві Виноградар електротранспорт продовжує працювати. Через проблеми з електропостачанням тимчасово зупинили роботу київського фунікулера.

"На правому березі Києва тимчасово призупинено рух електротранспорту через відсутність напруги в контактній мережі. Водночас в районі "Оболонь" та житлового масиву "Виноградар" електротранспорт продовжує рух", - повідомили в КМДА.

Аварійні обмеження одночасно застосовують у кількох областях. Зокрема, на Житомирщині споживачів закликали відключити від мережі чутливу техніку, щоб убезпечити її від можливих стрибків напруги.

"На Житомирщині запроваджено аварійні відключення електроенергії (ГАВ). З метою безпеки і захисту Ваших пристроїв вимкніть з розеток чутливе до стрибків напруги обладнання!" - повідомили в АТ "Житомиробленерго".

На Полтавщині аварійний режим також запровадили за командою НЕК "Укренерго". Обмеження почали діяти о 19:31.

"В області застосовано ГАВ! О 19:31 отримана команда від НЕК "Укренерго" на застосування ГАВ (графіка аварійних відключень) в повному обсязі", - повідомили в АТ "Полтаваобленерго".

Крім того на Чернігівщині за вказівкою НЕК "Укренерго" одночасно задіяли десять черг відключень.

"За вказівкою НЕК "Укренерго", на Чернігівщині застосовано 10 черг графіка аварійних відключень (ГАВ)", - повідомили в Чернігівському обленерго.

Що означають черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Для чого РФ атакує лінії електропередач - коментар експерта

Російські удари по лініях електропередач можуть спричиняти аварійні відключення, але не створюють такої ж довготривалої проблеми, як пошкодження високовольтних підстанцій. Відновлення ЛЕП значно простіше, тоді як заміна трансформаторного обладнання може вимагати тривалого часу. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв’ю Главреду.

Різниця між пошкодженням лінії та виведенням з ладу підстанції насамперед пов’язана зі складністю обладнання. Великі трансформатори коштують мільйони доларів, можуть важити сотні тонн, а їхнє виробництво займає близько року. Додатково транспортування такого обладнання може тривати ще до шести місяців.

Лінії електропередач мають значно простішу конструкцію, тому наслідки таких влучань енергетики здатні усувати швидше.

"Так, пошкодження ліній може бути неприємним з точки зору короткострокових графіків аварійних відключень. Через влучання може зникнути світло в окремих районах або регіонах. Але, на мій погляд, це точно не є якоюсь новою стратегічною загрозою", - зазначив Харченко.

Водночас атаки на ЛЕП можуть безпосередньо впливати на побут споживачів, оскільки пошкодження окремих ділянок мережі здатне тимчасово залишати без електроенергії цілі райони або регіони.

Відповідаючи на запитання про причини таких ударів, експерт пов’язав їх із прагненням російської сторони створювати перебої з електропостачанням для цивільного населення.

"Чистий тероризм. Відключити людям світло. Але ви відключите - ми підключимо", - сказав Харченко.

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що Росія змістила фокус ударів на Київський енергетичний регіон. Він пояснив, що окупанти намагаються ізолювати Київський енергорегіон від загальної енергосистеми. За його словами, протягом липня, серпня та вересня середня кількість ударів по енергетичних об’єктах становила від 150 до 180 на місяць.

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв прогнозував, що взимку відключення електроенергії можуть тривати щонайменше шість годин на добу. Він зауважив, що у ранкові та вечірні піки відключення посилюватимуться і можуть сягати щонайменше шести годин. За його оцінкою дефіцит має покриватися імпортом обсягом 2,3 ГВт, а без повноцінного живлення залишаються 1100 будинків, під'єднаних до Дарницької ТЕЦ.

НЕК "Укренерго" повідомило, що 8 жовтня будуть застосовані погодинні відключення у частині регіонів. Укренерго інформувало про встановлені графіки на 8 жовтня та про обмеження потужності для бізнесу. Заявлено, що режим діятиме з 00:00 до 23:59, обсяг відключень становитиме від 0,5 до 1,5 черги, а для промисловості передбачені обмеження потужності.

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Про персону: Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

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