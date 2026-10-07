Ціни на бензин можуть знову піти вгору: розкрито можливий сценарій

Зниження світових цін має надалі позначитися й на українському ринку, зазначає Ярослав Старовойтенко.

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Розкрито ймовірність зростання цін на АЗС / колаж: Главред, фото: pixabay

Важливе із заяв Старовойтенка:

Зростання цін на АЗС пов'язане з бойовими діями навколо Ормузької протоки

Не виключено нового зростання собівартості нафтопродуктів у всьому світі

Ситуація на світовому нафтовому ринку залишається одним із головних чинників, що впливають на вартість палива в Україні. За словами голови Нафтогазової асоціації Ярослава Старовойтенка, нинішнє зростання цін на українських АЗС пов’язане насамперед із бойовими діями навколо Ормузької протоки та протистоянням між США та Іраном.

При цьому експерт наголошує, що подорожчання пального в Україні не можна пов’язувати виключно з ударами по російських нафтопереробних підприємствах.

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"Але правда в тому, що світова паливна криза спричинена бойовими діями навколо Ормузької протоки. І вона безпосередньо впливає на вартість пального в Україні. Тобто ціни на українських АЗС сьогодні штовхає вгору війна між США та Іраном, а не наші удари по російських НПЗ", - зазначив експерт.

Говорячи про перспективи подальшого зростання цін, фахівець визнає, що робити точні прогнози зараз складно. За його словами, за останні півроку собівартість нафтопродуктів зросла в усьому світі. Подальша ситуація залежатиме насамперед від очікувань ринку та тривалості бойових дій в Ірані, а також від того, які саме нафтопереробні потужності зазнаватимуть ударів.

"Зараз важко прогнозувати. Але за ці півроку ми спостерігаємо зростання собівартості нафтопродуктів у всьому світі. Все залежить від очікувань ринку - як довго триватимуть бойові дії в Ірані. По-друге, це залежить від того, по яких саме нафтопереробних потужностях сторони завдають ударів", - пояснив він.

Водночас експерт вважає, що зниження світових цін має в подальшому позначитися й на українському ринку. Якщо бойові дії в Ірані та Україні завершаться, з’являться передумови для здешевлення палива. Тоді одним із ключових чинників формування цін стануть світові котирування нафти.

"Безумовно. Якщо закінчаться бойові дії в Ірані та на Україні, то будуть усі передумови для зниження цін. Тоді на нафтопродукти впливатимуть котирування нафти", - заявив фахівець.

Ще одним фактором, здатним вплинути на вартість палива в Україні, він називає відновлення вітчизняної нафтопереробної інфраструктури після завершення війни. Зокрема, йдеться про Кременчуцький нафтопереробний та Шебелинський газопереробний заводи, які зараз зруйновані.

"Крім того, після закінчення війни у нас будуть відновлені нафтопереробні заводи, які також впливатимуть на вартість нафтопродуктів в Україні. Кременчуцький нафтопереробний і Шебелинський газопереробний заводи, які зараз зруйновані. Зараз росіяни постійно відстежують їхній стан і не дають відновити, завдаючи додаткових ударів", - додав експерт.

Експерт назвав можливу причину атак РФ на українські АЗС

Експерт Леонід Невзлін вважає, що російські реактивні безпілотники атакували кілька автозаправних комплексів компанії "Укрнафта" у Києві. За його словами, удари по об’єктах паливної інфраструктури України не виглядають як поодинокі випадки. Подібні атаки, як зазначає експерт, у серпні та вересні відбувалися також на території ще шести областей.

Невзлін припускає, що активізація ударів може бути пов’язана з прагненням порушити роботу розподіленої системи постачання пального напередодні зимового періоду. На його думку, метою таких атак може бути створення додаткових проблем із забезпеченням регіонів паливом.

Окремо експерт зазначає вдосконалення російських ударних безпілотників типу "Шахед", зокрема появу модифікацій з реактивними двигунами. Як вважає Невзлін, розширенню можливостей таких апаратів можуть сприяти поставки з Китаю, а також триваюче використання схем, що дозволяють обходити західні санкційні обмеження.

Як повідомляв Главред, раніше окупанти завдали першого удару по АЗС у Києві. У результаті спалахнула пожежа. Поранено чотирьох осіб, трьох постраждалих госпіталізували.

Нагадаємо, раніше в Києві пролунали вибухи. Спочатку в столиці оголосили "жовтий" рівень повітряної тривоги, пізніше його підвищили до "червоного". Столична влада повідомила про атаку на АЗС у двох районах - Дніпровському та Оболонському.

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Про персону: Леонід Невзлін Леонід Невзлін - російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч, один із колишніх керівників нафтової компанії "ЮКОС". Російським судом заочно засуджений до довічного ув'язнення. Після повномасштабного вторгнення підтримав Україну та виступає з критикою режиму Путіна, пише Вікіпедія.

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