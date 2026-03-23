Єфросиніна вийшла на звʼязок після скандалу з Поляковою та її чоловіком: що вона сказала

Маша Єфросиніна зворушливо звернулася до чоловіка, за слова про якого вибачалась Оля Полякова.

Маша Єфросиніна — скандал з Олею Поляковою

Відома українська ведуча Маша Єфросиніна з'явилася в соцмережах після скандального інтерв'ю чоловіка Олі Полякової. У своєму дописі в Instagram вона зворушливо звернулася до чоловіка, якого Вадим Буряковський назвав "мажором".

Єфросиніна підкреслила, що зараз її чоловік захищає країну на фронті і є принциповою людиною, за яку говорять його вчинки.

"Усе наше спільне життя я бачу тебе таким, яким тебе знають лише найближчі — людиною, чиї принципи красномовніші за будь-які вислови. Людиною, яка говорить вчинками, що важать більше за слова. Твій досвід і знання працюють сьогодні там, де вони найбільш цінні — в оборонних технологіях і на фронті. І я щодня протягом цих років повторюю тобі, як пишаюся шляхом, який ти обрав. Як пишаються тобою наші діти", — написала Маша.

Також ведуча натякнула на ставлення пари до скандалу, який нещодавно стався у публічному просторі через слова Вадима Буряковського, чоловіка Олі Полякової. Маша назвала те, що відбувається, "інформаційним шумом", на який закохані не звертають уваги.

"А ще я вдячна тобі за те, що всі ці роки вчиш мене тримати фокус на головному — на тому, що ми робимо в цьому житті. І не звертати уваги на шум, який не має ніякого відношення до нашої реальності. Найбільше шкодую, що не можу зараз тебе просто обійняти. Але твій спокій і віра в нашу перемогу надихають мене щодня", — висловилася Єфросиніна.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Раніше Главред повідомляв, що чоловік Олі Полякової Вадим Буряковський дав рідкісне інтерв'ю, в якому висловив свою чесну думку про Машу Єфросиніну та її чоловіка Тимура Хромаєва. Він прямо заявив, що медійний образ ведучої не збігається з реальністю і назвав її чоловіка "мажором".

Про особу: Маша Єфросиніна Маша Єфросиніна — українська телеведуча (Євробачення, Підйом, Фабрика зірок, ШоумаSтгоуон, Маскарад), громадська діячка та засновниця громадської організації "Фонд Маша", повідомляє Вікіпедія. Одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус", і найуспішніших - за версією видання "Новое время". З 2018 року - Почесний посол ООН у сфері народонаселення в Україні.

