Єфросиніна вийшла на звʼязок після скандалу з Поляковою та її чоловіком: що вона сказала

Христина Трохимчук
23 березня 2026, 10:00
Маша Єфросиніна зворушливо звернулася до чоловіка, за слова про якого вибачалась Оля Полякова.
Маша Єфросініна — скандал з Олею Поляковою
Маша Єфросиніна — скандал з Олею Поляковою / колаж: Главред, фото: instagram.com, Маша Єфросиніна

  Маша Єфросиніна виступила з коментарем після скандальних заяв чоловіка Олі Полякової
Відома українська ведуча Маша Єфросиніна з'явилася в соцмережах після скандального інтерв'ю чоловіка Олі Полякової. У своєму дописі в Instagram вона зворушливо звернулася до чоловіка, якого Вадим Буряковський назвав "мажором".

Єфросиніна підкреслила, що зараз її чоловік захищає країну на фронті і є принциповою людиною, за яку говорять його вчинки.

Маша Єфросініна з чоловіком Тімуром Хромаєвим
Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром Хромаєвим / фото: instagram.com, Маша Єфросиніна

"Усе наше спільне життя я бачу тебе таким, яким тебе знають лише найближчі — людиною, чиї принципи красномовніші за будь-які вислови. Людиною, яка говорить вчинками, що важать більше за слова. Твій досвід і знання працюють сьогодні там, де вони найбільш цінні — в оборонних технологіях і на фронті. І я щодня протягом цих років повторюю тобі, як пишаюся шляхом, який ти обрав. Як пишаються тобою наші діти", — написала Маша.

Також ведуча натякнула на ставлення пари до скандалу, який нещодавно стався у публічному просторі через слова Вадима Буряковського, чоловіка Олі Полякової. Маша назвала те, що відбувається, "інформаційним шумом", на який закохані не звертають уваги.

Вадим Буряковський про чоловіка Єфросиніної
Вадим Буряковський про чоловіка Єфросініної / фото: instagram.com, Маша Єфросініна

"А ще я вдячна тобі за те, що всі ці роки вчиш мене тримати фокус на головному — на тому, що ми робимо в цьому житті. І не звертати уваги на шум, який не має ніякого відношення до нашої реальності. Найбільше шкодую, що не можу зараз тебе просто обійняти. Але твій спокій і віра в нашу перемогу надихають мене щодня", — висловилася Єфросиніна.

інфографіка Єфросиніна / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Раніше Главред повідомляв, що чоловік Олі Полякової Вадим Буряковський дав рідкісне інтерв'ю, в якому висловив свою чесну думку про Машу Єфросиніну та її чоловіка Тимура Хромаєва. Він прямо заявив, що медійний образ ведучої не збігається з реальністю і назвав її чоловіка "мажором".

Також Анастасія Приходько жорстко розкритикувала нову творчість Дмитра Монатика. На думку співачки, Монатик занадто швидко змінив позицію, побоюючись залишитися "за бортом" українського шоу-бізнесу, що, як вона вважає, вкрай негативно відбилося на якості його пісень.

Про особу: Маша Єфросиніна

Маша Єфросиніна — українська телеведуча (Євробачення, Підйом, Фабрика зірок, ШоумаSтгоуон, Маскарад), громадська діячка та засновниця громадської організації "Фонд Маша", повідомляє Вікіпедія. Одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус", і найуспішніших - за версією видання "Новое время". З 2018 року - Почесний посол ООН у сфері народонаселення в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

скандал Маша Єфросиніна Оля Полякова Тимур Хромаєв новини шоу бізнесу
​​​​​​​У Бучі відбувся теракт, внаслідок якого поранено двох поліцейських: подробиці

​​​​​​​У Бучі відбувся теракт, внаслідок якого поранено двох поліцейських: подробиці

09:59Україна
Можливий штурм: ЗМІ з’ясували, навіщо США перекидають війська на Близький Схід

Можливий штурм: ЗМІ з’ясували, навіщо США перекидають війська на Близький Схід

08:54Світ
Головний страх ЄС: у Politico розказали, чому Трамп може позбавивши Україну підтримки

Головний страх ЄС: у Politico розказали, чому Трамп може позбавивши Україну підтримки

08:26Світ
Реклама

Популярне

Більше
Україну розігріє до +18, а потім накриє снігом: коли погода різко зміниться

Україну розігріє до +18, а потім накриє снігом: коли погода різко зміниться

Існувала менше доби: яка українська держава просила допомоги в Гітлера

Існувала менше доби: яка українська держава просила допомоги в Гітлера

Китайський гороскоп на сьогодні, 23 березня: Собакам — маніпуляції, Свиням — ревнощі

Китайський гороскоп на сьогодні, 23 березня: Собакам — маніпуляції, Свиням — ревнощі

Вдарив 7-бальний шторм: коли закінчиться магнітна буря

Вдарив 7-бальний шторм: коли закінчиться магнітна буря

І на метр не підлетять: чим помити балкон, щоб відлякати голубів

І на метр не підлетять: чим помити балкон, щоб відлякати голубів

Останні новини

10:51

"Україна не має шансів": зірка Modern Talking поплатився за любов до РФ

10:46

Мороз -6 градусів: де в Україні сьогодні панує справжня зима

10:06

Секрети популярної закуски - що ховається у пачці чипсів

10:00

Єфросиніна вийшла на звʼязок після скандалу з Поляковою та її чоловіком: що вона сказала

09:59

​​​​​​​У Бучі відбувся теракт, внаслідок якого поранено двох поліцейських: подробиці

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:58

Чому 24 березня не можна прибирати та прати: яке церковне свято

09:52

Чорна смуга позаду: після 23 березня у трьох знаків зодіаку все складеться

09:51

Під удар потрапили порт і житлові будинки: наслідки атаки дронів на Одещину

09:34

Підозрюють Орбана в шпигунстві: ЄС обмежить участь Угорщини в обговоренні чутливих питань

Реклама
09:22

"Вже не дитина": Володимир Зеленський висловився про доньку

09:01

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 23 березня (оновлюється)

08:54

Можливий штурм: ЗМІ з’ясували, навіщо США перекидають війська на Близький Схід

08:46

Не було в церковній історії фігури більш суперечливої: Портников - про ФіларетаПогляд

08:45

Щоб ворожі дрони не долітали до міст: підтримайте збір на пікапи для мобільних екіпажів ППО актуально

08:26

Головний страх ЄС: у Politico розказали, чому Трамп може позбавивши Україну підтримки

08:26

Карта Deep State онлайн за 23 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:06

Росія атакувала Кривий Ріг: спалахнула пожежа, є постраждалі

06:54

Удар по бюджету й логістиці РФ: у найбільшому нафтовому порту спалахнула пожежа

05:11

Легендарний кисневий коктейль із СРСР: хто його вигадав та чи дійсно він був корисним

04:37

Гороскоп на завтра, 24 березня: Близнюкам - розбіжності, Рибам - сюрприз

Реклама
03:39

Свято 23 березня: прикмети та що не можна робити цього дня

02:39

"Ти був найкращим": син покійного Чака Норріса зворушив зверненням до батька

02:30

Всесвіт "згориться": вчені приголомшили страхітливим сценарієм кінця світу

01:59

Неймовірні "до/після": 55-річна Деніз Річардс зробила пластику

01:20

Помер зірка серіалу "Клон" — подробиці та причина смерті

22 березня, неділя
23:46

Обмежень майже не буде: графік вимкнення світла 23 березня в Сумах

23:45

Синоптики порадували прогнозом: якою буде погода в Києві 23 березня

23:34

Навіть не віриться: дружина Брюса Вілліса опублікувала фото з їхнього весілля

23:21

Загинула під час евакуації: молоду провідницю збив поїзд

22:56

Денисенко зробила чітку заяву щодо спілкування з ексом: "Терпіти й страждати"

22:24

Основний продукт українців різко подорожчав: що відомо про рекордні ціни

21:54

Океани не змішуються: де на планеті можна побачити це дивне явище

21:29

"Путін не хоче закінчувати війну": тривожна заява Зеленського щодо переговорівВідео

21:26

РФ активізувала наступ на фронті - Зеленський

20:26

Буде мороз: синоптики дали прогноз погоди на найближчий час

20:24

Українців попередили про нові графіки: коли відбуватимуться відключення електроенергії

19:41

Садівники залишають пластикові вилки на грядках: у чому сенс хитрого трюкуВідео

19:10

Втрати російської армії в березні стали рекордними: Коваленко про провал РФПогляд

18:28

ЗСУ "підсмажили" купу окупантів: подробиці від Генштабу

18:26

"Росія може завдати масованого удару": полковник назвав дату нового обстрілу

Реклама
18:19

І на метр не підлетять: чим помити балкон, щоб відлякати голубів

18:07

У популярної американської актриси діагностували рак молочної залози

18:05

З чого роблять розчинну каву: що ми п'ємо насправді

18:01

"Знайшла привід розлучитися": Полякова потрапила у скандал через слова чоловіка про Єфросініну

17:46

Несамовитий американський актор накинувся на жінку: відео потрапило в мережуВідео

17:31

Різке зростання цін на продукти: українцям назвали терміни нового подорожчання

17:25

Вдарив 7-бальний шторм: коли закінчиться магнітна буря

16:39

Один простий трюк з унітазом — і запах буде як у готелі перед приходом гостей

16:37

Потепління повертається на Львівщину: коли термометри покажуть +14

16:10

Фінансовий гороскоп на тиждень з 23 по 29 березня

