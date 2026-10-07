Путін готується до нової війни: експерт назвав причину та ймовірні терміни

Володимир Горбач переконаний, що, продовжуючи війну з Україною, РФ вичерпує свої ресурси.

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Росія може розпочати війну з країнами НАТО / колаж: Главред, фото: nato.int, kremlin.ru

Головне із заяв Горбача:

Навряд чи РФ буде відкладати надовго військове протистояння з НАТО

Продовжуючи війну з Україною, РФ вичерпує свої ресурси

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач прокоментував питання про ймовірність війни РФ з НАТО, а також про те, якими можуть бути часові рамки нових активних військових дій Кремля.

"Я не думаю, що вони будуть відкладати це надовго, тому що час грає і проти них", - підкреслив він в інтерв’ю Главреду, оцінюючи прогнози про те, що терміни нової агресії Кремля можна очікувати в 2029–2030 роках.

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При цьому експерт звернув увагу на те, що, продовжуючи війну з Україною, РФ вичерпує свої ресурси.

"Війна з НАТО дозволить Путіну пояснити російському населенню, чому в країні відбувається тоталітарний перехід, відновлюються репресії, посилюється контроль і відбуваються інші подібні процеси", - переконаний він.

Співрозмовник додав, що матеріальних ресурсів для підтримання того рівня життя, який раніше мали російські громадяни, стає дедалі менше.

"Тому це зубожіння потрібно виправдовувати ідеологічними причинами, зокрема манією величі російської держави, самого Володимира Путіна і, відповідно, російського народу", - додав Горбач.

Яких цілей РФ може переслідувати щодо НАТО - думка експерта

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв вважає, що Москва може прагнути перевірити міцність єдності країн НАТО та їхню готовність до спільних дій. На його думку, одним із інструментів для цього можуть стати спроби скористатися розбіжностями, що існують між державами Альянсу.

Як зазначає Бондарєв, можливе ослаблення внутрішньої згуртованості НАТО може позначитися на всій європейській системі безпеки. У разі зниження ефективності колективних механізмів оборони окремим європейським країнам, ймовірно, доведеться зміцнювати власні збройні сили й водночас шукати додаткові формати міжнародного співробітництва, зокрема взаємодії з Росією.

Загроза РФ для НАТО – новини за темою:

Як повідомляв "Главред", генеральний секретар Альянсу Марк Рютте раніше заявляв, що Росія, можливо, через 5–7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до різноманітних сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. До такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не лише українські території.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими вигуками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підбурити Росію до атаки на НАТО. Медведєв у відповідь виступив із "погрозами" та дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

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Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі - виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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