Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Путін готується до нової війни: експерт назвав причину та ймовірні терміни

Олексій Тесля
7 жовтня 2026, 19:08
google news Підпишіться
на нас в Google
Володимир Горбач переконаний, що, продовжуючи війну з Україною, РФ вичерпує свої ресурси.
війська НАТО, Путін
Росія може розпочати війну з країнами НАТО / колаж: Главред, фото: nato.int, kremlin.ru

Головне із заяв Горбача:

  • Навряд чи РФ буде відкладати надовго військове протистояння з НАТО
  • Продовжуючи війну з Україною, РФ вичерпує свої ресурси

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач прокоментував питання про ймовірність війни РФ з НАТО, а також про те, якими можуть бути часові рамки нових активних військових дій Кремля.

"Я не думаю, що вони будуть відкладати це надовго, тому що час грає і проти них", - підкреслив він в інтерв’ю Главреду, оцінюючи прогнози про те, що терміни нової агресії Кремля можна очікувати в 2029–2030 роках.

відео дня

При цьому експерт звернув увагу на те, що, продовжуючи війну з Україною, РФ вичерпує свої ресурси.

"Війна з НАТО дозволить Путіну пояснити російському населенню, чому в країні відбувається тоталітарний перехід, відновлюються репресії, посилюється контроль і відбуваються інші подібні процеси", - переконаний він.

Співрозмовник додав, що матеріальних ресурсів для підтримання того рівня життя, який раніше мали російські громадяни, стає дедалі менше.

"Тому це зубожіння потрібно виправдовувати ідеологічними причинами, зокрема манією величі російської держави, самого Володимира Путіна і, відповідно, російського народу", - додав Горбач.

Яких цілей РФ може переслідувати щодо НАТО - думка експерта

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв вважає, що Москва може прагнути перевірити міцність єдності країн НАТО та їхню готовність до спільних дій. На його думку, одним із інструментів для цього можуть стати спроби скористатися розбіжностями, що існують між державами Альянсу.

Як зазначає Бондарєв, можливе ослаблення внутрішньої згуртованості НАТО може позначитися на всій європейській системі безпеки. У разі зниження ефективності колективних механізмів оборони окремим європейським країнам, ймовірно, доведеться зміцнювати власні збройні сили й водночас шукати додаткові формати міжнародного співробітництва, зокрема взаємодії з Росією.

Загроза РФ для НАТО – новини за темою:

Як повідомляв "Главред", генеральний секретар Альянсу Марк Рютте раніше заявляв, що Росія, можливо, через 5–7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до різноманітних сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. До такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не лише українські території.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими вигуками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підбурити Росію до атаки на НАТО. Медведєв у відповідь виступив із "погрозами" та дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

Читайте також:

Про персону: Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі - виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
НАТО Володимир Горбач
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін зробив собі кривавий "подарунок": Зеленський жорстко відреагував на масований удар

Путін зробив собі кривавий "подарунок": Зеленський жорстко відреагував на масований удар

20:45Війна
В частині областей ввели екстрені відключення світла, є перебої з водою - що відомо

В частині областей ввели екстрені відключення світла, є перебої з водою - що відомо

19:59Енергетика
Індія передала Москві план завершення війни: у Кремлі вперше відреагували

Індія передала Москві план завершення війни: у Кремлі вперше відреагували

19:26Світ
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з котом за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з котом за 45 с

Навіщо розкладати каштани на вікнах восени: хитрий трюк від господарів

Навіщо розкладати каштани на вікнах восени: хитрий трюк від господарів

"Не був 5 років": Ектор Хіменес-Браво повернувся до Канади та показав свій дім

"Не був 5 років": Ектор Хіменес-Браво повернувся до Канади та показав свій дім

Індія передала Москві план завершення війни: у Кремлі вперше відреагували

Індія передала Москві план завершення війни: у Кремлі вперше відреагували

Один засіб – і конфорки як нові: що легко прибирає жир, нагар та іржу

Один засіб – і конфорки як нові: що легко прибирає жир, нагар та іржу

Останні новини

21:22

Чому не можна ходити в одному одязі два дні поспіль — є прихована загроза

21:04

Ціни на бензин можуть знову піти вгору: розкрито можливий сценарій

20:55

Протирання холодильника лимонним соком — ефект перевершить очікування

20:45

Путін зробив собі кривавий "подарунок": Зеленський жорстко відреагував на масований ударФото

20:22

Навіщо натирати вікна міцним чаєм — зникне поширена проблема прибирання

Калінінград, ядерні погрози і Балтія: Горбач - про сценарій Путіна для ЄвропиКалінінград, ядерні погрози і Балтія: Горбач - про сценарій Путіна для Європи
19:59

В частині областей ввели екстрені відключення світла, є перебої з водою - що відомо

19:58

Унітаз засяє без дорогих засобів: домашній трюк здивує результатомВідео

19:55

Лусочниці у ванній зникнуть за ніч: допоможе проста пастка

19:26

Індія передала Москві план завершення війни: у Кремлі вперше відреагували

Реклама
19:18

"Ви не сховаєтеся": Буданов зробив жорстке попередження пілотам РФ після удару по ПрилукахФото

19:14

Український фільм випередив технології на десятиліття: що побачили глядачі у 1967 роціВідео

19:10

Війна вийшла на найруйнівнішу стадію: Ялі назвав, скільки вона триватимеПогляд

19:08

Путін готується до нової війни: експерт назвав причину та ймовірні терміни

18:51

Нерівні умови: політолог заявив про ознаки адмінресурсу на виборах ректора КНУ

18:43

Вапняний наліт зникає за лічені миті: ванна кімната стане бездоганно чистоюВідео

18:35

Світло вимикатимуть цілу добу: Укренерго попередило про графіки на 8 жовтня

18:21

Збагатяться до кінця 2026 року — астрологи виділили чотири знаки зодіаку

18:11

"Свідомий вибір": Зеленський звернувся до світу після трагедії у Прилуках

18:03

Квашений перець без оцту та цукру: рецепт ароматної закуски на зиму

18:01

Три тенісні м'ячі в барабані пралки — хитрий трюк досвідчених господинь

Реклама
17:31

Грітимуть удвічі краще — які дрова дають максимум тепла під час морозів

17:28

Індія запропонувала Україні та Росії план перемир’я: названо три етапи

17:11

Фікус почав скидати листя: як повернути рослині пишну крону

17:10

Кінець світу зовсім скоро: пастор із ПАР назвав точну дату пришестя Христа

17:07

Щоб навесні сад не хворів — виконують одну обов'язкову процедуру восени

17:04

В Києві гучні вибухи: Росія атакує столицю реактивними дронами, що відомо

16:55

"З хлопцями такою не була": як Ірину Федишин змінила вагітністьВідео

16:35

Драпатий розробив план війни: що він має змінити, основні пункти документа

16:29

ЗСУ вдарили по важливому аеродрому РФ та центрах управління дронами - деталі

16:26

Кому молитися 8 жовтня, щоб позбутися залежностей: яке церковне свято

16:18

Додаткові 2600 грн щомісяця для вчителів — хто отримає виплату

16:15

Тристоронні переговори з РФ можуть пройти в жовтні: у МЗС назвали умову

16:09

Модні образи з класичним пальтом: 5 осінніх луків від стилістаВідео

16:07

Євро стрімко обвалився, долар дешевшає: новий курс валют на 8 жовтня

15:56

Вроджене лідерство та залізний характер: названо два місяці народження

15:47

Як відмити пластикові контейнери від жиру за хвилину: крутий лайфхак

15:27

Спалення листя восени — за порушення загрожує в'язниця або великий штраф

15:15

Шакіра висунула нову вимогу до Піке: справа стосується їхніх дітей

15:13

Новий удар по Україні може бути вже за кілька діб: які цілі визначила Росія

15:05

Навіщо розкладати каштани на вікнах восени: хитрий трюк від господарів

Реклама
15:03

РФ завдала удару по житловому будинку в Прилуках: кількість загиблих зрослаФотоВідео

15:01

Один засіб – і конфорки як нові: що легко прибирає жир, нагар та іржуВідео

15:01

Клінічна смерть: радянська актриса, зірка "Мері Поппінс", переживає трагедію

14:57

Скільки варити пельмені, щоб вони не злипалися: кухар назвав точний час

14:39

Осадча оголосила своє рішення щодо виїзду з Києва

14:27

Світла може не бути по 6 годин на день: українців попередили про відключення

14:17

"Змусили закрити рота": Оля Цибульська розкрила, як схудла на 15 кілограмів

14:07

Як легко відділити яєчний жовток від білка: найефективніші способи

14:05

Гороскоп Таро на завтра, 8 жовтня: Овнам — змагання, Близнюкам — зміни

13:36

Перелом у двох місцях: Валентина Хамайко з’явилася в лікарні

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти