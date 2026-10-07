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Кінець світу зовсім скоро: пастор із ПАР назвав точну дату пришестя Христа

Віталій Кірсанов
7 жовтня 2026, 17:10
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Вже 12-13 жовтня віруючі будуть підняті на Небо перед Другим приходом Ісуса Христа, стверджує пастор.
Джошуа Млакела назвав 12–13 жовтня
Джошуа Млакела назвав 12–13 жовтня "остаточною датою" / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Коротко:

  • Джошуа Млакела назвав 12–13 жовтня "остаточною датою"
  • Пророцтво пастора розходиться з позицією багатьох християнських проповідників

Південноафриканський пастор Джошуа Млакела стверджує, що біблійне Вознесіння може відбутися вже 12–13 жовтня. За словами проповідника, саме в ці дні віруючі нібито будуть взяті на Небо перед Великою скорботою та Другим приходом Ісуса Христа.

Про це пише Daily Mail.

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Млакела заявив, що цього разу отримав нову дату після бачення Бога та Ісуса Христа. Він назвав 12–13 жовтня "остаточною датою" і наголосив, що більше не очікує її перенесення.

При цьому подібне пророцтво пастор робить уже не вперше. У 2025 році він кілька разів називав конкретні дати Вознесіння. Зокрема, Млакела стверджував, що подія відбудеться 23 вересня.

Його заява тоді набула широкого розголосу в соціальних мережах. Деякі послідовники проповідника настільки повірили в пророцтво, що, як пише видання, продавали будинки й автомобілі, а також звільнялися з роботи в очікуванні швидкого кінця звичного життя.

Однак зазначена дата минула, а пророцтво не справдилося. Після цього Млакела пояснив те, що сталося, тим, що Бог нібито вирішив відкласти Судний день, щоб надати людям додатковий час для покаяння.

Чому пастор знову назвав жовтень

Тепер проповідник пояснює минулу помилку особливостями місячного календаря. Свою нову версію він пов’язує з єврейським святом Рош га-Шана і стверджує, що раніше дата була розрахована з урахуванням календарного зсуву.

Як додатковий аргумент Млакела посилається на своє бачення двох повних місяців. На його думку, вони вказували на зсув календаря приблизно на місяць, що й призвело до перегляду передбачуваної дати Вознесіння.

При цьому Daily Mail звертає увагу на суперечності в міркуваннях пастора. Зокрема, Біблія не містить твердження про те, що під час виходу євреїв з Єгипту Сонце перебувало в сузір’ї Овна - на цьому припущенні частково ґрунтується версія Млакелі.

Крім того, пророцтво пастора розходиться з позицією багатьох християнських проповідників і богословів, які наголошують: точну дату Другого пришестя Ісуса Христа визначити неможливо.

Які ризики можуть вплинути на майбутнє цивілізації

Уявлення експертів про потенційні загрози для людства суттєво розходяться. Білл Гейтс, наприклад, попереджає, що зміна клімату здатна особливо сильно вдарити по країнах з низьким рівнем доходу і створити для них серйозні соціально-економічні проблеми. При цьому він не вважає, що кліматичні зміни призведуть до повного зникнення людства.

Інші дослідники, які вивчають глобальні ризики, розглядають цю перспективу більш тривожно. У центрі їхньої уваги перебувають не лише природні процеси, а насамперед наслідки людської діяльності.

Серед потенційних джерел загроз вони виділяють швидкий розвиток технологій та вдосконалення озброєнь. На думку цих фахівців, певні технології за відсутності достатнього контролю в майбутньому здатні створити серйозні ризики для суспільства та цивілізації загалом.

Новини про кінець світу

Як писав Главред, понад шість десятиліть тому група дослідників спробувала за допомогою математичної моделі уявити, до чого може призвести стрімке зростання населення планети. Отриманий розрахунок вказав на незвичайну дату - 13 листопада 2026 року. Однак мова йшла не про точне передбачення кінця світу, а про теоретичну точку, що виникає при продовженні певної демографічної тенденції

Раніше повідомлялося про "передвісника" кінця світу. У Бразилії, в Ріо-де-Жанейро, блискавка влучила прямо в статую Христа-Спасителя.

Раніше "Главред" писав про пророцтво щодо кінця світу після смерті Папи. Є свідчення, згідно з якими Франциска вважають останнім Папою.

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Про джерело: Daily Mail

Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегмента, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найвисокооплачуваніша газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання - у 1947 році, а ірландське - у 2006 році. Матеріали з газети з’являються на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт керується окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

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