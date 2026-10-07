Клінічна смерть: радянська актриса, зірка "Мері Поппінс", переживає трагедію

Наталія Андрейченко розповіла про свою особисту драму.

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Наталія Андрейченко хворіє / Колаж "Главред", фото: Вікіпедія, "Газета.ру"

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Що відбувається зі здоров'ям актриси

Яка ситуація ще більше підірвала її здоров’я

Російська актриса Наталія Андрейченко розповіла про серйозні проблеми зі здоров'ям.

Як пишуть російські пропагандисти, актриса зізналася, що останнім часом почувається настільки погано, що їй знадобилася медична допомога.

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За словами артистки, її доставили до лікарні практично в напівнепритомному стані. Зараз Андрейченко скаржиться на сильну слабкість і проблеми зі хребтом.

Наталія Андрейченко повідомила про проблеми / Instagram / natalya_andreychenko

"Немає сил. Не можу встати з ліжка. У мене зовсім погано зі хребтом, мене збила машина", - розповіла актриса.

Андрейченко зізналася, що пережите стало для неї особливо важким випробуванням, оскільки вона вже стикалася зі станом, який сама називає клінічною смертю.

"Це була моя друга клінічна смерть. Це був мій другий вихід із тіла", - заявила артистка.

При цьому проблеми зі здоров’ям у самої Наталії стали не єдиним випробуванням. Практично одночасно серйозно захворів її улюблений пес Тобі. За словами Андрейченко, тварина виявилася паралізованою і не могла самостійно підвестися.

Наталія Андрейченко поділилася особистою драмою / Скріншот

Актриса приїхала до улюбленця у ветеринарну клініку й довго розмовляла з його лікарем. Стан собаки виявився вкрай важким: Андрейченко стверджує, що у Тобі відмовили всі органи.

"Він весь час намагався показати мені, що намагається встати, не розуміючи, що це вже неможливо", - розповіла Наталія.

При цьому подробиць щодо точного діагнозу Наталії Андрейченко та причин її госпіталізації поки що не повідомляється.

Наталія Андрейченко про війну

Радянська та російська актриса Наталія Андрейченко публічно виступала за мир, але уникала глибоких політичних оцінок.

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Як повідомляв Главред, раніше в терористичній Росії вручили нагороду співакові, який родом із Києва. Він виступав під сценічним ім'ям Джанго (Олексій Поддубний - ред.).

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Про особу: Наталія Андрейченко Наталія Андрейченко - радянська та російська кіноактриса, співачка та телеведуча, заслужена артистка РСФСР (1984)[2], лауреат премії Ленінського комсомолу (1984). Найбільш відома за ролями у фільмах "Сибіріада" (1978), "Військово-польовий роман" (1983) та "Мері Поппінс, до побачення" (1983).

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