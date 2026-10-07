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Зірка "Зоряних воєн" став невпізнанним: у чому причина

Олена Кюпелі
7 жовтня 2026, 21:54
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Хемілл зіграв роль ворожила, який видає себе за людину з надприродними здібностями.
зірка
Зірка "Зоряних воєн" Марк Хемілл / Колаж Главред, фото Вікіпедія

Коротко:

  • У якому фільмі зіграє актор
  • На чому він сам наполягав під час зйомок у кіно

Зірка "Зоряних воєн" Марк Хемілл несподівано з'явився в новому серіалі "Керрі", однак глядачі можуть не відразу зрозуміти, що перед ними - легендарний виконавець ролі Люка Скайуокера.

Як пише Page Six, 75-річний актор отримав невелику, але вельми незвичайну роль у шостому епізоді серіалу. Хемілл зіграв ворожителя, який видає себе за людину з надприродними здібностями, хоча насправді виявляється шахраєм.

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Для цієї ролі актора спеціально змінили до невпізнання. Хемілл з’явився з бородою та вусами, а одне око його персонажа постійно примружене. Завдяки гриму та перевтіленню знаменитість практично неможливо впізнати.

Актор зіграє у серіалі за мотивами роману Стівена Кінга
Актор зіграє в серіалі за романом Стівена Кінга / Фото Вікіпедія

Творець серіалу Майк Фленаган розповів, що Хемілл сам був дуже зацікавлений у таємному камео і наполіг на тому, щоб інформацію про його участь не розкривали заздалегідь.

"Він дуже хотів просто прийти на півдня. Його головне прохання було: "Тільки нікому не кажіть, що я там", - розповів Фленаган.

За словами шоуранера, Хемілл хотів не стільки отримати повноцінну роль, скільки просто стати частиною проєкту та розважитися. Фленаган зізнався, що спостерігати за роботою актора було справжнім задоволенням.

"Було так весело бачити, як він повністю занурюється в цю знімальну площадку і створює такого кумедного персонажа", - зазначив режисер.

Для Фленагана ця зустріч з Хеміллом стала черговим спільним проєктом. Вони вже працювали разом над серіалом "Падіння дому Ашерів" і фільмом "Життя Чака".

Актор став невпізнанним
Актор став невпізнанним / Фото Page Six

"Я просто обожнюю цю людину", - зізнався творець "Керрі", додавши, що Хемілл виявився винятком із відомого голлівудського правила: ніколи не зустрічайся зі своїми кумирами.

Новий серіал заснований на знаменитому романі Стівена Кінга "Керрі", вперше опублікованому в 1974 році. Головну роль виконала Саммер Х. Хауелл. Творці називають проєкт новим прочитанням історії, тому на глядачів чекають помітні відмінності від знайомих екранізацій.

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Про особу: Марк Річард Хемілл

Марк Річард Хемілл - американський актор. Він прославився роллю Люка Скайуокера в оригінальній трилогії "Зоряні війни" (1977–1983), за якою послідували головні ролі в таких фільмах, як "Літо „Корветта"" (1978) та "Велика червона одиниця" Семюела Фуллера (1980).

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