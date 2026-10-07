Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Євро стрімко обвалився, долар дешевшає: новий курс валют на 8 жовтня

Марія Николишин
7 жовтня 2026, 16:07
google news Підпишіться
на нас в Google
Нацбанк оновив офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 8 жовтня.
Євро стрімко обвалився, долар дешевшає: новий курс валют на 8 жовтня
Курс валют в Україні на 8 жовтня / колаж: Главред, фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс валют у четвер
  • Яка нова вартість євро

На четвер, 8 жовтня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Європейська, американська та польська валюти несподівано подешевшали. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

На четвер офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 44,86 грн/дол. Водночас 7 жовтня валюта коштувала 44,94 грн/дол. Таким чином, долар подешевшав на 8 копійок.

відео дня

Курс євро

Офіційний курс європейської валюти на 8 жовтня встановлено на рівні 50,15 грн/євро, що на 48 копійок менше, ніж у середу (50,63 грн/євро).

Курс злотого

Курс польського злотого на четвер встановлено на рівні 11,44 грн/злотий. 7 жовтня ця валюта коштувала 11,59 грн/злотий. Таким чином, злотий подешевшав на 15 копійок.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс валют на початку жовтня

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий говорив, що долар у першій декаді жовтня може торгуватися на міжбанку в межах 44,7-45,1 грн, євро - 50,5-52 грн.

За його словами, різкої зміни курсової траєкторії не очікується, хоча війна, подорожчання пального та інфляційні ризики посилюють тиск на економіку.

"На валютному ринку давно існує структурний дисбаланс: імпорт формує великий і постійний попит на валюту, тоді як експортної виручки недостатньо для його повного покриття. Однак НБУ регулярно виходить на ринок з інтервенціями та закриває нестачу пропозиції. Саме цей "клапан" дозволяє випускати надлишковий тиск ще до того, як він почне помітно розгойдувати курс", - зауважив він.

Як змінювався курс євро в Україні
Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, 6 жовтня курс долара в Україні злетів до історичного максимуму. Національний банк встановив вартість валюти на рівні 45,05 грн/дол.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин говорив, що готівковий долар у жовтні може вийти на новий курсовий щабель - 45,50-46,00 грн, а євро, ймовірно, закріпиться в межах 51,00-51,50 грн.

Також відомо, що Національний банк утримує долар нижче позначки 45 грн виключно за рахунок щоденних вливань валюти з резервів, і цей ресурс вичерпується: лише за серпень регулятор продав на міжбанківському ринку 4,85 млрд доларів, що дорівнює 5% золотовалютних резервів.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
долар евро НБУ курс валют курс гривні курс долара курс євро курс НБУ курс злотого
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Світло вимикатимуть цілу добу: Укренерго попередило про графіки на 8 жовтня

Світло вимикатимуть цілу добу: Укренерго попередило про графіки на 8 жовтня

18:35Енергетика
"Свідомий вибір": Зеленський звернувся до світу після трагедії у Прилуках

"Свідомий вибір": Зеленський звернувся до світу після трагедії у Прилуках

18:11Війна
Індія запропонувала Україні та Росії план перемир’я: названо три етапи

Індія запропонувала Україні та Росії план перемир’я: названо три етапи

17:28Політика
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з котом за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з котом за 45 с

Найневдаліша дата народження — яке число приносить випробування

Найневдаліша дата народження — яке число приносить випробування

"Не був 5 років": Ектор Хіменес-Браво повернувся до Канади та показав свій дім

"Не був 5 років": Ектор Хіменес-Браво повернувся до Канади та показав свій дім

Чому в СРСР заборонили макарони по-флотськи: про що мовчали радянські кухарі

Чому в СРСР заборонили макарони по-флотськи: про що мовчали радянські кухарі

Гороскоп на завтра, 8 жовтня: Тельцям - підтримка, Дівам - зрив планів

Гороскоп на завтра, 8 жовтня: Тельцям - підтримка, Дівам - зрив планів

Останні новини

19:14

Український фільм випередив технології на десятиліття: що побачили глядачі у 1967 році

19:10

Війна вийшла на найруйнівнішу стадію: Ялі назвав, скільки вона триватимеПогляд

19:08

Путін готується до нової війни: експерт назвав причину та ймовірні терміни

18:51

Нерівні умови: політолог заявив про ознаки адмінресурсу на виборах ректора КНУ

18:43

Вапняний наліт зникає за лічені миті: ванна кімната стане бездоганно чистоюВідео

Калінінград, ядерні погрози і Балтія: Горбач - про сценарій Путіна для ЄвропиКалінінград, ядерні погрози і Балтія: Горбач - про сценарій Путіна для Європи
18:35

Світло вимикатимуть цілу добу: Укренерго попередило про графіки на 8 жовтня

18:21

Збагатяться до кінця 2026 року — астрологи виділили чотири знаки зодіаку

18:11

"Свідомий вибір": Зеленський звернувся до світу після трагедії у Прилуках

18:03

Квашений перець без оцту та цукру: рецепт ароматної закуски на зиму

Реклама
18:01

Три тенісні м'ячі в барабані пралки — хитрий трюк досвідчених господинь

17:31

Грітимуть удвічі краще — які дрова дають максимум тепла під час морозів

17:28

Індія запропонувала Україні та Росії план перемир’я: названо три етапи

17:11

Фікус почав скидати листя: як повернути рослині пишну крону

17:10

Кінець світу зовсім скоро: пастор із ПАР назвав точну дату пришестя Христа

17:07

Щоб навесні сад не хворів — виконують одну обов'язкову процедуру восени

17:04

В Києві гучні вибухи: Росія атакує столицю реактивними дронами, що відомо

16:55

"З хлопцями такою не була": як Ірину Федишин змінила вагітністьВідео

16:35

Драпатий розробив план війни: що він має змінити, основні пункти документа

16:29

ЗСУ вдарили по важливому аеродрому РФ та центрах управління дронами - деталі

16:26

Кому молитися 8 жовтня, щоб позбутися залежностей: яке церковне свято

Реклама
16:18

Додаткові 2600 грн щомісяця для вчителів — хто отримає виплату

16:15

Тристоронні переговори з РФ можуть пройти в жовтні: у МЗС назвали умову

16:09

Модні образи з класичним пальтом: 5 осінніх луків від стилістаВідео

16:07

Євро стрімко обвалився, долар дешевшає: новий курс валют на 8 жовтня

15:56

Вроджене лідерство та залізний характер: названо два місяці народження

15:47

Як відмити пластикові контейнери від жиру за хвилину: крутий лайфхак

15:27

Спалення листя восени — за порушення загрожує в'язниця або великий штраф

15:15

Шакіра висунула нову вимогу до Піке: справа стосується їхніх дітей

15:13

Новий удар по Україні може бути вже за кілька діб: які цілі визначила Росія

15:05

Навіщо розкладати каштани на вікнах восени: хитрий трюк від господарів

15:03

РФ завдала удару по житловому будинку в Прилуках: кількість загиблих зрослаФотоВідео

15:01

Один засіб – і конфорки як нові: що легко прибирає жир, нагар та іржуВідео

15:01

Клінічна смерть: радянська актриса, зірка "Мері Поппінс", переживає трагедію

14:57

Скільки варити пельмені, щоб вони не злипалися: кухар назвав точний час

14:39

Осадча оголосила своє рішення щодо виїзду з Києва

14:27

Світла може не бути по 6 годин на день: українців попередили про відключення

14:17

"Змусили закрити рота": Оля Цибульська розкрила, як схудла на 15 кілограмів

14:07

Як легко відділити яєчний жовток від білка: найефективніші способи

14:05

Гороскоп Таро на завтра, 8 жовтня: Овнам — змагання, Близнюкам — зміни

13:36

Перелом у двох місцях: Валентина Хамайко з’явилася в лікарні

Реклама
13:24

"Скільки грошей віддав": Каменських похвалилася люксовими подарунками Потапа

13:23

РФ атакувала Україну з різних напрямків: Ігнат розкрив подробиці нічного удару

13:16

Як утеплити балкон без ремонту: експерти назвали ефективні способи

13:13

Орхідея знову вкриється квітами: чим слід полити рослину у жовтніВідео

12:33

У РФ нагородили співака з Києва, який став на бік Росії

12:33

Спілберг особисто візьметься за нових "Трансформерів": хто із зірок не повернеться

12:32

РФ відкрила новий напрямок ударів по Україні: в ISW розкрили задум Кремля

12:29

Була музою Гічкока: пішла з життя найстарша володарка "Оскара"

12:23

Тепло остаточно відступає: коли в Україну увірветься похолодання з дощами

12:09

Лагодить авто та лікує людські душі: телеканал ТЕТ покаже телевізійну прем’єру серіалу "Вітя"

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти