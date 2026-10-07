Євро стрімко обвалився, долар дешевшає: новий курс валют на 8 жовтня

Ви дізнаєтеся:
- Яким буде курс валют у четвер
- Яка нова вартість євро
На четвер, 8 жовтня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Європейська, американська та польська валюти несподівано подешевшали. Про це відомо з даних на сайті регулятора.
Курс долара
На четвер офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 44,86 грн/дол. Водночас 7 жовтня валюта коштувала 44,94 грн/дол. Таким чином, долар подешевшав на 8 копійок.
Курс євро
Офіційний курс європейської валюти на 8 жовтня встановлено на рівні 50,15 грн/євро, що на 48 копійок менше, ніж у середу (50,63 грн/євро).
Курс злотого
Курс польського злотого на четвер встановлено на рівні 11,44 грн/злотий. 7 жовтня ця валюта коштувала 11,59 грн/злотий. Таким чином, злотий подешевшав на 15 копійок.
Яким буде курс валют на початку жовтня
Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий говорив, що долар у першій декаді жовтня може торгуватися на міжбанку в межах 44,7-45,1 грн, євро - 50,5-52 грн.
За його словами, різкої зміни курсової траєкторії не очікується, хоча війна, подорожчання пального та інфляційні ризики посилюють тиск на економіку.
"На валютному ринку давно існує структурний дисбаланс: імпорт формує великий і постійний попит на валюту, тоді як експортної виручки недостатньо для його повного покриття. Однак НБУ регулярно виходить на ринок з інтервенціями та закриває нестачу пропозиції. Саме цей "клапан" дозволяє випускати надлишковий тиск ще до того, як він почне помітно розгойдувати курс", - зауважив він.
Курс валют - останні новини
Як повідомляв Главред, 6 жовтня курс долара в Україні злетів до історичного максимуму. Національний банк встановив вартість валюти на рівні 45,05 грн/дол.
Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин говорив, що готівковий долар у жовтні може вийти на новий курсовий щабель - 45,50-46,00 грн, а євро, ймовірно, закріпиться в межах 51,00-51,50 грн.
Також відомо, що Національний банк утримує долар нижче позначки 45 грн виключно за рахунок щоденних вливань валюти з резервів, і цей ресурс вичерпується: лише за серпень регулятор продав на міжбанківському ринку 4,85 млрд доларів, що дорівнює 5% золотовалютних резервів.
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Про джерело: Національний банк України
Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".
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