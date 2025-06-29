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Найкоротші стосунки: Мурат Налчаджиоглу розійшовся з дівчиною-тренером

Анна Підгорна
29 червня 2025, 14:43
243
Налчаджиоглу та Оверковська завершили свій стрімкий роман, підозрюють у Мережі.
Мурат Налчаджиоглу, Людмила Оверковська
Мурат Налчаджиоглу особисте життя - бізнесмен і Людмила Оверковська розійшлися / колаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca, instagram.com/overkovskaja

Коротко:

  • На початку квітня Мурат Налчаджиоглу представив свою нову дівчину
  • Наприкінці червня пару запідозрили в розставанні

Наприкінці травня турецько-український бізнесмен Мурат Налчаджиоглу потрапив до лікарні, де йому зробили операцію. Він відновлювався понад два тижні, і навіть своє 48-річчя зустрічав у лікарняній палаті.

У цей період його підтримкою була Людмила Оверковська - фітнес-тренерка і кохана Налчаджиоглу. Свій новий роман Мурат розкрив на початку квітня - пара разом відпочивала, працювала, а бізнесмен обсипав обраницю розкішними подарунками.

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Однак уже наприкінці червня пару запідозрили в розставанні: з особистих блогів Налчаджоглу та Оверковської зникли їхні спільні фото та коментарі з зізнаннями в коханні. Людмилу запитують у коментарях, що відбувається у її стосунках із Муратом, проте обидва партнери поки що від пояснень утримуються.

Мурат Налчаджиоглу, Людмила Оверковська
На початку травня Мурат Налчаджиоглу і Людмила Оверковська відсвяткували її День народження на Тенерифе / instagram.com/overkovskaja
Людмила Оверковська
А майже два місяці потому Людмила Оверковська не хоче навіть коментувати стосунки з колишнім коханим / instagram.com/overkovskaja

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Хто такий Мурат Налчаджиоглу?

Мурат Налчаджиоглу - турецький бізнесмен. Колишній чоловік співачки Ані Лорак (2009-2019), батько її єдиної доньки Софії (2011). Живе на дві країни - Україну і Туреччину.

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