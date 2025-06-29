Найкоротші стосунки: Мурат Налчаджиоглу розійшовся з дівчиною-тренером

Коротко:
- На початку квітня Мурат Налчаджиоглу представив свою нову дівчину
- Наприкінці червня пару запідозрили в розставанні
Наприкінці травня турецько-український бізнесмен Мурат Налчаджиоглу потрапив до лікарні, де йому зробили операцію. Він відновлювався понад два тижні, і навіть своє 48-річчя зустрічав у лікарняній палаті.
У цей період його підтримкою була Людмила Оверковська - фітнес-тренерка і кохана Налчаджиоглу. Свій новий роман Мурат розкрив на початку квітня - пара разом відпочивала, працювала, а бізнесмен обсипав обраницю розкішними подарунками.
Однак уже наприкінці червня пару запідозрили в розставанні: з особистих блогів Налчаджоглу та Оверковської зникли їхні спільні фото та коментарі з зізнаннями в коханні. Людмилу запитують у коментарях, що відбувається у її стосунках із Муратом, проте обидва партнери поки що від пояснень утримуються.
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Хто такий Мурат Налчаджиоглу?
Мурат Налчаджиоглу - турецький бізнесмен. Колишній чоловік співачки Ані Лорак (2009-2019), батько її єдиної доньки Софії (2011). Живе на дві країни - Україну і Туреччину.
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