З Газмановим і "Воровайками": путініст Барецький зібрався проводити "Руссобачення" в замку Пугачової

Причому до організації "Руссобачення" шоумен-путініст Стас Барецький хоче залучити іншого відомого естрадного путініста ‒ Філіпа Кіркорова.

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Стас Барецький, Олег Газманов, Алла Пугачова, Максим Галкін / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

Відомий артист-путініст і шоумен Станіслав (Стас) Барецький хоче в країні-агресорі Росії провести "Руссобачення" – аналог міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення", куди російських співаків і співачок вже другий рік поспіль не пускають. Про це пише ряд російських пропагандистських ЗМІ.

Причому провести своє "Руссобачення" Барецький хоче в замку легенди російської естради Алли Пугачової і гумориста Максима Галкіна, який шоумен нібито купив за 1 млрд рублів (за нинішнім курсом ‒ 453 млн гривень).

Причому до організації Барецький хоче залучити відомого естрадного путініста-Філіпа Кіркорова, а також запросити інших фанатів кривавого путінського режиму (Олега Газманова, Ярослава "SHAMAN" Дронова і зірок блатної музики, гурт "Воровайки").

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"До мозку кісток обурює вакханалія навколо конкурсу Євробачення і русофобські танці навколо відсторонення Росії від пісенного конкурсу. У нас будуть виступати не тільки російські виконавці. Перше "Руссобачення" проведемо вже цього літа. З Кіркоровим ведемо переговори, у нього великий організаторський досвід, він довго співпрацював з Євробаченням. Стане у нас організатором. Ще у нас буде SHAMAN, Газманов і навіть група "Воровайки". Ми хочемо зробити шоу, щоб у нас виступали різні артисти, не будемо зациклюватися тільки на патріотичних піснях. Буде навіть реп. Єдина умова - щоб російською мовою виконували", - видав відмінну пропагандистську маячню Барецький.

Дивіться відео Главреда про Максима Галкіна та Аллу Пугачову:

Нагадаємо, раніше гуморист Максим Галкін під час одного зі своїх монологів зізнався, що президентство Володимира Зеленського зробило його життя нестерпним, однак він щиро бажає Україні незалежності та цілісності.

Також стало відомо, що комік Юрій Гальцев, з яким Галкін перестав спілкуватися через підтримку клоуном війни в Україні, ображається на Максима за те, що у того вистачило совісті не мовчати про злочини країни-агресора.

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