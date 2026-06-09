Кеті Перрі та Джастін Трюдо офіційно підтвердили свої стосунки

Коротко:
- Як виглядають зірки
- У яких стосунках вони перебувають
Популярна співачка Кеті Перрі та канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо вивели свої стосунки на новий рівень.
Як пише Page Six, у понеділок пара дебютувала на червоній доріжці в Нью-Йорку на світовій прем'єрі документального фільму про концерт "Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris", який вийшов у рамках кінофестивалю Tribeca 2026.
Перрі була одягнена в білу вінтажну сукню від Lanvin, а Трюдо – у смокінг.
Окрім звичних поз для пар на червоній доріжці, їх також зафіксували, коли вони обмінювалися ніжними та усміхненими поглядами на спонтанних знімках.
В один зворушливий момент Перрі та Трюдо нахилилися одне до одного і доторкнулися лобами, сміючись.
41-річна співачка, виконавиця хіта "Firework", і колишній прем'єр-міністр Канади вперше спровокували чутки про роман у липні 2025 року.
Переглянути милі фото пари можна тут:
У тому ж місяці їх помітили разом у Монреалі, а 54-річний Трюдо навіть взяв свою дочку-підлітка Еллу-Грейс на концерт Перрі в рамках туру "Lifetimes" у цьому канадському місті.
Незважаючи на період затишшя на початку їхніх стосунків, пара відновила спільну кар'єру, і в жовтні їх сфотографували, коли вони трималися за руки на вечірці з нагоди дня народження Перрі в Парижі.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше українська блогерка, юристка та громадська діячка Інна Мірошниченко поділилася несподіваним одкровенням щодо свого роману з телеведучим Тимуром Мірошниченком.
Раніше також "Міс Україна 2019" Маргарита Паша вирішила відсвяткувати свій день народження і приурочити до нього гендер-паті.
Вас також може зацікавити:
- Розставання Кеті Перрі та Орландо Блума — інсайдери розкрили нові деталі
- Розставання Кеті Перрі та Орландо Блума: подруга співачки підтвердила чутки
- Джастін Трюдо придбав романтичне гніздечко для Кеті Перрі
Про особу: Кеті Перрі
Кеті Перрі — американська співачка, композиторка, авторка пісень, акторка, посол доброї волі ООН. 13 разів номінована на премію "Греммі", має 6 нагород Billboard Music Awards. Жінка року за версією видання Billboard (2012). Входить до списку найбільш високооплачуваних музикантів.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред