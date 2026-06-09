Кеті Перрі та Джастін Трюдо офіційно підтвердили свої стосунки

Перрі була одягнена у білу вінтажну сукню від Lanvin, а Трюдо — у смокінг.

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Кеті Перрі готова вийти заміж за Джастіна Трюдо / колаж: Главред, фото: instagram.com, Кеті Перрі, Джастін Трюдо

Коротко:

Як виглядають зірки

У яких стосунках вони перебувають

Популярна співачка Кеті Перрі та канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо вивели свої стосунки на новий рівень.

Як пише Page Six, у понеділок пара дебютувала на червоній доріжці в Нью-Йорку на світовій прем'єрі документального фільму про концерт "Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris", який вийшов у рамках кінофестивалю Tribeca 2026.

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Перрі була одягнена в білу вінтажну сукню від Lanvin, а Трюдо – у смокінг.

Джастін Трюдо – офіційний партнер Кеті Перрі / ua.depositphotos.com

Окрім звичних поз для пар на червоній доріжці, їх також зафіксували, коли вони обмінювалися ніжними та усміхненими поглядами на спонтанних знімках.

В один зворушливий момент Перрі та Трюдо нахилилися одне до одного і доторкнулися лобами, сміючись.

41-річна співачка, виконавиця хіта "Firework", і колишній прем'єр-міністр Канади вперше спровокували чутки про роман у липні 2025 року.

Переглянути милі фото пари можна тут:

У тому ж місяці їх помітили разом у Монреалі, а 54-річний Трюдо навіть взяв свою дочку-підлітка Еллу-Грейс на концерт Перрі в рамках туру "Lifetimes" у цьому канадському місті.

Кеті Перрі та Джастін Трюдо — пара / ua.depositphotos.com

Незважаючи на період затишшя на початку їхніх стосунків, пара відновила спільну кар'єру, і в жовтні їх сфотографували, коли вони трималися за руки на вечірці з нагоди дня народження Перрі в Парижі.

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Про особу: Кеті Перрі Кеті Перрі — американська співачка, композиторка, авторка пісень, акторка, посол доброї волі ООН. 13 разів номінована на премію "Греммі", має 6 нагород Billboard Music Awards. Жінка року за версією видання Billboard (2012). Входить до списку найбільш високооплачуваних музикантів.

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