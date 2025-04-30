Майже 33 млн гривень: Софія Ротару здихалася елітної нерухомості в Москві

Реалізувати угоду Ротару допоміг син.

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Софія Ротару продала квартиру в Москві - деталі / колаж: Главред, фото: facebook.com/sofiarotaru.official

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Близько 30 років Ротару володіла квартирою в Москві

Останній рік артистка займалася продажем майна в країні-агресорі

Українська співачка Софія Ротару в 90-их отримала в дар трикімнатну квартиру в елітному районі столиці країни-окупанта. Останні роки житло пустувало, і артистка вирішила його позбутися, щоб відсікти будь-які зв'язки з рф.

У уповільненому режимі торги відбувалися протягом останніх 5 років. Активно показувати і займатися пошуком покупця на квартиру площею 121 квадратний метр з видом на Московський зоопарк Софія Михайлівна через посередників почала минулого року.

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Нещодавно її спроби увінчалися успіхом, повідомляють росЗМІ. Ротару спершу переписала житло на свого сина Руслана Євдокименка. Пізніше їй запропонували 795 тис. доларів за квартиру, і вона погодилася. Початкова ціна була понад 900 тис., але її довелося знизити для прискорення продажу.

Квартира Софії Ротару в москві / cian.ru

Квартира Софії Ротару в москві / cian.ru

Квартира Софії Ротару в москві / cian.ru

Квартира Софії Ротару в москві / cian.ru

Квартира Софії Ротару в москві / cian.ru

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Хто така Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару - радянська й українська естрадна співачка (сопрано) та акторка. Лауреатка премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

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