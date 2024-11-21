Софія Ротару продає квартиру в Москві - у Мережі з'явилися фото житла

Стисло:
- Софія Ротару продає трикімнатну квартиру в історичному центрі москви
- Знімки житла зірки і подробиці його продажу з'явилися в Мережі
Уже тиждень у пресі активно висвітлюється новина про те, що українська співачка Софія Ротару терміново позбувається своєї російської нерухомості. Зокрема йдеться про трикімнатну квартиру в центрі столиці країни-агресора.
За неї Софія Михайлівна нібито очікує отримати щонайменше 500 тис. доларів США. РосЗМІ зазначають - щодня квартиру Ротару оглядає по 3-4 потенційні покупці, однак справа поки що не зрушила з мертвої точки.
Тоді в Мережі з'явилися фотографії нібито того самого житла, якого артистка так мріє позбутися. На знімках можна розгледіти простору вітальню, спальню і кухню-їдальню загальною площею в 112 квадратних метри.
Цю квартиру Софії Михайлівні нібито подарував один із мерів столиці країни на болотах. Розташована вона недалеко від Московського зоопарку.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред показував, який вигляд має дворічна донька української тенісистки Еліни Світоліної від її чоловіка, французького тенісиста Гаеля Монфіса.
Також спортсмен-депутат Жан Беленюк уперше зізнався, чому самотній. Він поділився планами на майбутнє і розповів, чому раніше не був таким уважним до свого особистого життя.
Читайте також:
- "Весь ранок милуюся": Настя Каменських заінтригувала подарунком не від Потапа
- "Не важливіше, ніж хтось": популярний актор зізнався, чи є в нього бронь
- Як юна дівчинка: вдова Миколи Мозгового з афрокосами зачарувала Мережу
Хто така Софія Ротару
Софія Михайлівна Ротару - радянська й українська естрадна співачка (сопрано) та акторка. Лауреатка премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).
У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред