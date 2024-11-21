Софія Ротару продає квартиру в Москві - у Мережі з'явилися фото житла

Навіть у питаннях нерухомості Ротару намагається обірвати усі зв'язки з окупантом.

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Софія Ротару новини - який вигляд має квартира Софії Ротару в москві / колаж: Главред, фото: facebook.com/sofiarotaru.official

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Софія Ротару продає трикімнатну квартиру в історичному центрі москви

Знімки житла зірки і подробиці його продажу з'явилися в Мережі

Уже тиждень у пресі активно висвітлюється новина про те, що українська співачка Софія Ротару терміново позбувається своєї російської нерухомості. Зокрема йдеться про трикімнатну квартиру в центрі столиці країни-агресора.

За неї Софія Михайлівна нібито очікує отримати щонайменше 500 тис. доларів США. РосЗМІ зазначають - щодня квартиру Ротару оглядає по 3-4 потенційні покупці, однак справа поки що не зрушила з мертвої точки.

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Тоді в Мережі з'явилися фотографії нібито того самого житла, якого артистка так мріє позбутися. На знімках можна розгледіти простору вітальню, спальню і кухню-їдальню загальною площею в 112 квадратних метри.

Цю квартиру Софії Михайлівні нібито подарував один із мерів столиці країни на болотах. Розташована вона недалеко від Московського зоопарку.

Софія Ротару новини - який вигляд має квартира Софії Ротару в москві / cian.ru

Софія Ротару новини - який вигляд має квартира Софії Ротару в Москві / cian.ru

Софія Ротару новини - який вигляд має квартира Софії Ротару в москві / cian.ru

Софія Ротару новини - який вигляд має квартира Софії Ротару в москві / cian.ru

Софія Ротару новини - який вигляд має квартира Софії Ротару в москві / cian.ru

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Хто така Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару - радянська й українська естрадна співачка (сопрано) та акторка. Лауреатка премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

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