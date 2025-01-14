Залишилися без дому: Маша Машкова розповіла, як пережила пожежі у США

Ви дізнаєтеся:
- Як постраждала Маша Машкова від пожежі
- Що сталося з її друзями
Російська акторка Марія Машкова, яка публічно виступила проти кривавого вторгнення РФ в Україну і виїхала жити в США з країни-терориста, з'явилася після довгої паузи і дала знати про себе.
Про акторку не випадково турбувалися її шанувальники, адже акторка мешкає біля району Лос-Анджелеса, який сильно постраждав від бурхливих пожеж, що зруйнували не один зірковий будинок на голівудських пагорбах.
"Для тих, хто переживав і переживає, зі мною все гаразд. Я перебуваю вдома, в Лос-Анджелесі. Дим потихеньку відступає. Мій район розташований поруч із районом, який постраждав сильно. Згоріла школа моєї старшої дочки, не повністю. Школа молодшої - евакуйована", - розповіла вона на своїй сторінці в Instagram.
За її словами, величезна кількість друзів і знайомих, артистки та її доньок, залишилися без дому. Акторка також додає, що люди дуже зібрані і намагаються допомагати і підтримувати один одного. Але є й такі, які мародерять. "Залишайтеся людьми", - просить їх Машкова.
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Зазначимо, раніше Марія Машкова зробила цікаву заяву. На своїй сторінці в Instagram, вона написала, що у неї є новини з "її нового життя". За словами актриси, вона трохи змінила колір волосся і стала громадянкою Америки.
А також серед тих, до кого Володимир Машков відчуває демонстративну відразу, опинилася і його донька Марія Машкова, яка переїхала до США аби не мати нічого спільного з країною-окупантом.
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Хто така Марія Машкова?
Марія Машкова - російська актриса театру і кіно.
Виступила проти вторгнення Росії в Україну, про що заявила в ефірі CNN. 22 березня 2022 року телеканал РБК повідомив, що "акторка Марія Машкова, яка живе у США, назвала те, що відбувається в Україні, немислимим", а "її батько Володимир Машков, який підтримує російську спецоперацію, закликав доньку "бути гарною росіянкою" та "попросити вибачення за зраду"".
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