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Витікають мільйони: куди Том Круз витрачає свої нечувані гонорари

Олена Кюпелі
9 листопада 2024, 09:16
237
Голлівудський актор віддає всі свої кошти на громаду.
Том Круз
Том Круз віддає всі гроші на церкву/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Куди витікають мільйони Тома Круза
  • В яких обставинах він зараз живе

Голлівудський актор Том Круз має безліч більш прибуткових проєктів на 2025 рік, зокрема, "Найкращий стрілець 3" і "Місія нездійсненна: Розрахунок по мішені. Частина 2", які змусять його босів-саєнтологів потирати руки.

Як повідомляє видання InTouch, Круз віддасть більшу частину своїх заробітків для сейєнтологічної церкви. Як ексклюзивно розповіло високопоставлене джерело, яке працювало з артистом над кількома великими проектами за останні кілька років.

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Протягом багатьох років участь актора в Церкві піддавалася інтенсивним спекуляціям у пресі, особливо з огляду на таємниці, які все ще оточують організацію та її лідера.

"Після всіх хітів і всіх зіркових ролей економіка кінокар'єри Тома, як і раніше, повністю перевернута з ніг на голову через його відданість саєнтології та його готовність підкріпити її грошима прямо з власної кишені", - пояснює джерело.

Хто такий Том Круз?

Том Круз - американський актор, кінорежисер, сценарист і кінопродюсер. Триразовий володар премії "Золотий глобус" (1990, 1997, 2000), дворазовий володар премії "Сатурн" (2002, 2022) і чотириразовий номінант на премію "Оскар", повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші кінороботи: "Магнолія", "Інтерв'ю з вампіром", "Із широко заплющеними очима", "Ванільне небо", серія фільмів "Місія нездійсненна" і дилогія "Топ Ган".

"У Тома мали б бути сотні мільйонів доларів за десятиліття його успіху, але він живе зовсім не так, і, особливо в останні кілька років, він скоротив свої активи у сфері нерухомості та фактично живе на валізах, переходячи від одного кінопроєкту до іншого практично без відпустки", - додає він.

Друге джерело повідомило ще в серпні, що у найвидатнішого з усіх акторів "буквально немає друзів" через шалений темп роботи, коли він роками практично безупинно "перескакував" з одного знімального майданчика на інший.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що Том Круз закрутив новий роман з донькою екс-депутата Держдуми РФ Ельсіною Хайровою і вже познайомився з її дітьми від шлюбу з російським олігархом.

раніше стало відомо про те, що Том Круз витратить на свій новий фільм у космосі 200 мільйонів доларів США. Про зйомки стрічки на МКС актор говорив ще три роки тому.

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