Зовсім доросла донька Тома Круза показалася на прогулянці

Дочка голлівудського актора Сурі Круз повернулася до Нью-Йорка на перші вихідні великого дебюту мами Кеті Холмс у "Нашому місті" на Бродвеї.
18-річна дівчина, яка навчається в коледжі в Пенсільванії, була сфотографована з подругою в неділю Page Six.
Хоча незрозуміло, куди прямувала пара, студентка Карнегі-Меллона взяла з собою в подорож свою кішку Елеанор.
Дочка Холмс і Тома Круза носила пухнасту кішку в м'якій чорній переносці. Вона одягнулася за осінньою погодою в джинси, синій смугастий светр і кеди Converse.
Подивитися фото Сурі Круз можна подивитися тут
Хоча неясно, як довго дівчина збирається перебувати в місті, у неї, як не дивно, є тиждень відпустки на осінні канікули, згідно з офіційним календарем університету. Заняття поновлюються 21 жовтня.
Хто така Сурі Круз
Сурі Круз - американська знаменитість, дочка американських акторів Кеті Холмс і Тома Круза. Том Круз і Кеті Холмс були щасливі разом кілька років тому. Однак його стосунки з Кеті та його донькою Сурі закінчилися, коли пара розлучилася. Шлюб тривав лише шість років. Том Круз не спілкується зі своєю донькою.
Її шкільні канікули вдало збіглися з початком шоу Холмс на Бродвеї, яке відкрилося в четвер увечері в театрі Етель Беррімор.
Хоча Сурі, вочевидь, не була присутня на прем'єрі, кілька інших членів сім'ї зірки "Бухти Доусона" прийшли побажати їй усього найкращого.
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Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Том Круз закрутив новий роман із донькою екс-депутата Держдуми РФ Ельсіною Хайровою і вже познайомився з її дітьми від шлюбу з російським олігархом.
раніше стало відомо про те, що Том Круз витратить на свій новий фільм у космосі 200 мільйонів доларів США. Про зйомки стрічки на МКС актор говорив ще три роки тому.
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