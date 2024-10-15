Зовсім доросла донька Тома Круза показалася на прогулянці

Підліток приїхала прогулятися в сусідньому місті.

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Том Круз не спілкується зі своєю дочкою/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Дочка голлівудського актора Сурі Круз повернулася до Нью-Йорка на перші вихідні великого дебюту мами Кеті Холмс у "Нашому місті" на Бродвеї.

18-річна дівчина, яка навчається в коледжі в Пенсільванії, була сфотографована з подругою в неділю Page Six.

Хоча незрозуміло, куди прямувала пара, студентка Карнегі-Меллона взяла з собою в подорож свою кішку Елеанор.

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Дочка Холмс і Тома Круза носила пухнасту кішку в м'якій чорній переносці. Вона одягнулася за осінньою погодою в джинси, синій смугастий светр і кеди Converse.

Подивитися фото Сурі Круз можна подивитися тут

Хоча неясно, як довго дівчина збирається перебувати в місті, у неї, як не дивно, є тиждень відпустки на осінні канікули, згідно з офіційним календарем університету. Заняття поновлюються 21 жовтня.

Хто така Сурі Круз Сурі Круз - американська знаменитість, дочка американських акторів Кеті Холмс і Тома Круза. Том Круз і Кеті Холмс були щасливі разом кілька років тому. Однак його стосунки з Кеті та його донькою Сурі закінчилися, коли пара розлучилася. Шлюб тривав лише шість років. Том Круз не спілкується зі своєю донькою.

Її шкільні канікули вдало збіглися з початком шоу Холмс на Бродвеї, яке відкрилося в четвер увечері в театрі Етель Беррімор.

Хоча Сурі, вочевидь, не була присутня на прем'єрі, кілька інших членів сім'ї зірки "Бухти Доусона" прийшли побажати їй усього найкращого.

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Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Том Круз закрутив новий роман із донькою екс-депутата Держдуми РФ Ельсіною Хайровою і вже познайомився з її дітьми від шлюбу з російським олігархом.

раніше стало відомо про те, що Том Круз витратить на свій новий фільм у космосі 200 мільйонів доларів США. Про зйомки стрічки на МКС актор говорив ще три роки тому.

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