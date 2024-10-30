Від рідкісного захворювання померла "Наталя" з польських фільмів "Ва-Банк"

Ельжбета Зайонцувна була яскравою зіркою, але згасла занадто рано.

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Померла Ельжбета Зайонцувна - подробиці / колаж: Главред, фото: pexels.com, imdb.com

Що сталося:

Ельжбета Зайонцувна останні 12 років страждала на рідкісне спадкове захворювання

Важка недуга призвела до трагічних наслідків

Польська акторка театру, кіно і телебачення Ельжбета Зайонцувна померла у віці 66 років. Про це повідомляє видання Polsat.

Смерть настала внаслідок рідкісного спадкового захворювання, на яке останніми роками страждала артистка. У 2012 році їй діагностували хворобу Віллебранда, для якої характерне спонтанне виникнення сильних кровотеч.

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Спільнота польських театральних діячів, до якої за життя входила Зайонцувна, на офіційній сторінці у Facebook, залишила про актрису прощальне слово: "З великим сумом і жалем ми прощаємося з нашою колегою Ельжбетою Зайонцувною. В одному з інтерв'ю вона сказала: "Я люблю сміятися, я люблю веселих людей. Саме так я хочу жити...". І саме такою ми будемо тебе пам'ятати. Прощавай, Елю!"

Найбільшу популярність у кіно Ельжбеті Зайонцувні принесла роль в авантюрних кримінальних комедіях Юліуша Махульського "Ва-Банк" і "Ва-Банк II" (1981, 1984). Акторка грала Наталю - наречену дрібного шахрая Мокса, яка разом із нареченим і його братом допомагає колишньому ведмежатнику Квінто помститися жадібному Крамеру.

Фільми "Ва-Банк" Дебютні фільми польського кінорежисера Юліуша Махульського "Ва-Банк" (1981) і "Ва-Банк II, або Удар у відповідь" (1984) розповідають про пригоди Генріка Квінто - джазового трубача та за сумісництвом кращого зламувальника сейфів і яскраву фігуру в кримінальному світі. Сюжет побудований на протистоянні Квінто і Крамера - нечистого на руку банкіра, який у минулому був спільником Генріка.

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