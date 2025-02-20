Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Третя дружина Остапчука озвучила діагноз новонародженого сина

Анна Підгорна
20 лютого 2025, 19:11
139
Катя Полтавська розповіла, як планує боротися з проблемою Тимофія.
Володимир Остапчук і Катя Полтавська з сином
Катя Остапчук розповіла про здоров'я сина - подробиці / колаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Коротко:

  • Шанувальники помітили утворення на ніжці сина Остапчука і Полтавської
  • Дружина шоумена розповіла, коли і як планує лікувати малюка

Десятого грудня 2024 року український шоумен Володимир Остапчук і його третя дружина, журналістка Катя Полтавська, стали батьками. Для ведучого це - третя дитина, для його обраниці - перша.

У пари народився син, якого назвали Тимофієм. Батьки з великим задоволенням діляться зворушливими кадрами з хлопчиком у соціальних мережах.

відео дня

Там підписники виявили на ніжці малюка дещо дивне, про що й запитали дружину Остапчука в Instagram. Молода мама відповіла, що у Тіма гемангіома - судинне утворення, яке часто спостерігається у немовлят. Катя зазначила, що воно може зникнути частково саме з часом. Також після року гемангіому можна буде видалити лазером.

Катя Полтавська із сином
Катя Остапчук розповіла про здоров'я сина - подробиці / instagram.com/poka.tya

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що дружина Олексія Арестовича подала на розлучення - вже третє в житті скандального блогера, який втік з України під час повномасштабної війни.

Також українська співачка Ірина Білик розповіла про особисте життя на тлі чуток про роман з Муратом Налчаджиоглу, турецьким бізнесменом і колишнім чоловіком зрадниці Ані Лорак.

Читайте також:

Хто такий Володимир Остапчук

Володимир Остапчук - український ведучий (Танці з зірками, Маска, Євробачення-2017, Співають всі), актор (кіно та дубляж) і комік.

Від першого шлюбу з Оленою Войченко в Остапчука є двоє дітей: донька Емілія та син Еван-Олександр. У 2020 році Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже за два роки розлучився. Пізніше він став жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У березні 2024 року пара розписалася, а в грудні Катя Остапчук подарувала шоумену сина Тимофія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу Володимир Остапчук
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Скільки Україна протримається без допомоги США: ЗМІ опублікували тривожний прогноз

Скільки Україна протримається без допомоги США: ЗМІ опублікували тривожний прогноз

19:46Світ
Переговори Зеленського і Келлога: Україна готова до сильної угоди

Переговори Зеленського і Келлога: Україна готова до сильної угоди

19:40Політика
Майже 20-градусний мороз атакує Україну: коли в регіони прийде потепління

Майже 20-градусний мороз атакує Україну: коли в регіони прийде потепління

19:32Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Актор із "Кварталу 95" приєднався до ЗСУ - де служитиме відомий артист

Актор із "Кварталу 95" приєднався до ЗСУ - де служитиме відомий артист

Гороскоп Таро на березень 2025: Терезам - розставання, Скорпіонам - допомога, Стрільцям - прибуток

Гороскоп Таро на березень 2025: Терезам - розставання, Скорпіонам - допомога, Стрільцям - прибуток

Зростання цін та дефіцит житла. Як мирна угода змінить ринок нерухомості України

Зростання цін та дефіцит житла. Як мирна угода змінить ринок нерухомості України

"Вмовляння не спрацюють": чеченський син Крістіни Орбакайте відкинув її

"Вмовляння не спрацюють": чеченський син Крістіни Орбакайте відкинув її

Різке потепління накриє Україну: синоптикиня назвала дату

Різке потепління накриє Україну: синоптикиня назвала дату

Останні новини

20:59

Сороконіжка в будинку – небезпека чи користь?

20:44

Як допомогти Україні та зміцнити безпеку Європи: в Польщі озвучили план

20:31

Один із них абсолютно поганий: названо два сценарії розвитку війни в УкраїніВідео

20:22

Чи можна їсти з ножа: священник розставив всі крапки над "і"Відео

20:21

На низькому старті: Анн Кошмал показала підготовку до народження малюка

Зростання цін та дефіцит житла. Як мирна угода змінить ринок нерухомості УкраїниЗростання цін та дефіцит житла. Як мирна угода змінить ринок нерухомості України
20:07

40 днів: популярна українська модель-мовчуха повідомила про трагедію в родиніВідео

19:46

Скільки Україна протримається без допомоги США: ЗМІ опублікували тривожний прогноз

19:40

Переговори Зеленського і Келлога: Україна готова до сильної угодиВідео

19:32

Майже 20-градусний мороз атакує Україну: коли в регіони прийде потепління

Реклама
19:16

Де число 68 на картинці: загадка на 7 секунд для найсміливіших розумників

19:11

Третя дружина Остапчука озвучила діагноз новонародженого сина

19:10

Чого хоче Трамп від УкраїниПогляд

19:08

Прикмети та поради фен-шуй: чому не можна спати головою до вікна

18:57

Путін і Трамп хочуть "прибрати" Зеленського: кого РФ бачить президентом України

18:50

Росія посилить ракетні удари по Україні: експерт попередив про небезпеку

18:43

Не спішіть викидати: що можна зробити з черствого хліба

18:09

Теракт в Одесі: посеред міста підірвали машину

18:04

Путініста Пєвцова засудили до 10 років в'язниці

18:00

В США готують новий таємний план щодо України та її територій: що відомоВідео

17:52

Скільки води використовує пральна машина: цифра здивує багатьох

Реклама
17:45

Сотник: Трамп і Путін задумали поділ Європи, Україна – останній форпостВідео

17:32

Ліквідовано "жирну" ціль: в ГУР розкрили деталі підриву авто в Бердянську

17:29

Даніель Салем розкрив правду про стосунки Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна

17:07

Як проїхати на авто мільйон кілометрів: водіям розповіли про 3 секрети

16:50

"Рознесло": кругленька Ані Лорак приголомшила фанатів своїм виглядом

16:45

Секрет розкрито: для чого насправді в Запорожці люк у підлозіВідео

16:36

Трамп спробує усунути Путіна за однієї умови – ГорбачВідео

16:31

Як швидко зварити горох – лайфхаки для ідеального пюре

16:24

Чому бойлер довго гріє воду: експерт назвав неочевидну причинуВідео

16:22

Романтика: дружина Пєскова залицяється до вдівця Заворотнюк

16:10

"США розчаровані, Києву треба послабити свою позиції": у Трампа видали нові заяви

16:00

"Укргазвидобування" завдає державі багатомільйонні збитки при закупівлі китайських труб, — Мітрохін

16:00

Як перевірити мед – прості способи виявити підробку

15:33

"Дуже класно прожили": Анна Різатдінова викрила роман із Сергієм Мельником

15:31

Десятки вибухів в різних регіонах: нові деталі унікальної операції ГУР в Росії

15:30

Від 20 до 100 тисяч гривень: які українці отримають фінансову допомогу в лютому

15:25

Більшість забуває: чому потрібно замочувати рис перед приготуваннямВідео

15:14

Популярний український співак вступив до лав ЗСУ: "Служу нашому народу"

15:02

Вся в траурно-чорному: Олена Зеленська здивувала українців темним образомФото

15:00

Як позбутися мишачого запаху – дієві засоби для дому

Реклама
14:59

"У 2025-му буде режим припинення вогню": Буданов зробив гучну заявуВідео

14:41

В кімнаті стане набагато тепліше: як почистити батареї опалення від пилу

14:40

Нікіта Пресняков терміново звернувся до шанувальників і заговорив про банкрутство

13:59

Зеленському дали годину на підписання договору про рідкісноземельні метали - NBC

13:52

Чи можуть штрафувати водіїв за електронні права у Дії: остаточна відповідь

13:41

Через трактор загинула королева краси

13:37

Різке потепління накриє Україну: синоптикиня назвала дату

13:04

Пральна машинка стрибає: секретне рішення, як позбутися шуму та вібрацій

13:02

"Дуже сумує": Володимир Зеленський зробив рідкісну заяву про сина

12:59

Карколомна математична головоломка: лише одиниці знайдуть відповідь

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти