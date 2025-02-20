Третя дружина Остапчука озвучила діагноз новонародженого сина

Катя Полтавська розповіла, як планує боротися з проблемою Тимофія.

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Катя Остапчук розповіла про здоров'я сина - подробиці / колаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

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Шанувальники помітили утворення на ніжці сина Остапчука і Полтавської

Дружина шоумена розповіла, коли і як планує лікувати малюка

Десятого грудня 2024 року український шоумен Володимир Остапчук і його третя дружина, журналістка Катя Полтавська, стали батьками. Для ведучого це - третя дитина, для його обраниці - перша.

У пари народився син, якого назвали Тимофієм. Батьки з великим задоволенням діляться зворушливими кадрами з хлопчиком у соціальних мережах.

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Там підписники виявили на ніжці малюка дещо дивне, про що й запитали дружину Остапчука в Instagram. Молода мама відповіла, що у Тіма гемангіома - судинне утворення, яке часто спостерігається у немовлят. Катя зазначила, що воно може зникнути частково саме з часом. Також після року гемангіому можна буде видалити лазером.

Катя Остапчук розповіла про здоров'я сина - подробиці / instagram.com/poka.tya

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Хто такий Володимир Остапчук Володимир Остапчук - український ведучий (Танці з зірками, Маска, Євробачення-2017, Співають всі), актор (кіно та дубляж) і комік. Від першого шлюбу з Оленою Войченко в Остапчука є двоє дітей: донька Емілія та син Еван-Олександр. У 2020 році Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже за два роки розлучився. Пізніше він став жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У березні 2024 року пара розписалася, а в грудні Катя Остапчук подарувала шоумену сина Тимофія.

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