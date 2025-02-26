Остапчук показав моторошний приліт поруч із їхнім будинком

Ведучий Остапчук показав моторошну ніч, завдяки російським окупантам.

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Володимир Остапчук показав приліт поруч з їхнім будинком/ колаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Ви дізнаєтеся:

Що сталося поруч із будинком Остапчука

Що стало причиною

Український шоумен Володимир Остапчук показав кадри наслідків нічної атаки російських дронів на Київ.

Про це ведучий розповів на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

За його словами, внаслідок удару росіян, згорів вщент будинок по сусідству з орендованим будинком Остапчука.

Остапчук показав приліт / Фото Instagram/ vova_ostapchuk

"Приліт по приватному будинку в нашому селі біля нас", - розповів він.

Зазначимо, що в Остапчука зараз є маленька дитина. Напевно такі "події" поруч із будинком неабияк додали стресу в життя сім'ї.

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Як напередодні писав Главред, раніше третя дружина Володимира Остапчука Катерина Полтавська розповіла, чи не боїться, що ведучий її кине таксамо, як своїх двох попередніх дружин.

Раніше також Катерина Полтавська розкрила деталі про спілкування з дітьми Остапчука від попереднього шлюбу. Вона пояснила, що діти проживають у Канаді, тож наразі вони не спілкуються.

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Хто такий Володимир Остапчук Володимир Остапчук - український ведучий (Танці з зірками, Маска, Євробачення-2017, Співають всі), актор (кіно та дубляж) і комік. Від першого шлюбу з Оленою Войченко в Остапчука є двоє дітей: донька Емілія та син Еван-Олександр. У 2020 році Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже за два роки розлучився. Пізніше він став жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У березні 2024 року пара розписалася, а в грудні Катя Остапчук подарувала шоумену сина Тимофія.

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