Зупинилося серце: співзасновник Dzidzio знепритомнів на концерті - деталі

Серце Лесика намагалися "завести" 25 хвилин до приїзду швидкої.

https://glavred.net/starnews/ostanovilos-serdce-soosnovatel-dzidzio-poteryal-soznanie-na-koncerte-detali-10620743.html Посилання скопійоване

Лесик Турко новини - у Лесика зупинилося серце на концерті Бучинської / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesyksam

Що сталося з Олегом Турком:

Артист знепритомнів на сцені - у нього зупинилося серце

До приїзду швидкої його реанімували глядачі із залу

Серце Лесика довго не запускалося, але зараз він прийшов до тями

5 грудня у Львові український музикант і один із засновників гурту Dzidzio Лесик (Олег) Турко під час концерту Наталії Бучинської знепритомнів. У артиста зупинилося серце.

Лесик, як близький друг співачки, був гостем на її концерті, і вийшов на сцену, щоб презентувати свої нові пісні. Під час другої йому стало погано, повідомляє Бучинська.

"Просто зі сцени Лесика забрали до лікарні, а ми, зібравши останні сили в кулак, завершували концерт. Постійно перебували на звʼязку з дружиною артиста та організаторами, про стан речей постійно інформували зал. Я же тільки молюся за швидше одужання свого друга, колеги і дуже талановитої людини", - написала вона в соціальних мережах, та попросила підтримати збір на лікування Турка. Відео падіння артиста опублікував Telegram-канал Львівич.

Пізніше для Уніана ситуацію прокоментувала дружина Лесика Ірина. "Він вийшов на сцену, виконав пісню, з ним був його адміністратор 20 хвилин до того, все було нормально, пісня звучала. Він просто сказав, що зараз буде пісня "Мажор", я не бачила, на жаль, того моменту, і він просто впав. Швидка їхала трохи задовго, але були в залі двоє працівників реанімації чоловік з дружиною і вони фактично тих 25 хвилин його "качали". Потім, коли вже приїхав реанімобіль, теж не зразу змогли завести серце, ще якісь певні маніпуляції проводили прямо на лавці, потім в машині ще", - згадує жінка.

Також вона розповіла, про стан артиста зараз - вона зазначила, що Лесик уже прийшов до тями, але досі слабкий. Крім того, лікарі не можуть визначити причину зупинки серця. "Поїхали вже в лікарню і тут кілька годин не могли завести серце. Була дефібриляція шлуночків. Серце зривалося весь час. Зараз штучні апарати поставили. Я вчорашній день пам'ятаю погано, КТ ще зробили. Ніяких не було ні крововиливів, ні інсульту, тобто, навіть якщо був якийсь тромб, він міг просто розірватися під час дефібриляції. Не знаю, чому припинилося дихання. Ніхто нічого не знає, не коментує. Він уже сьогодні впізнає декого, але концерту не памʼятає", - розповіла Ірина Турко.

Дивіться відео падіння Лесика Турка під час концерту Наталії Бучинської:

Юлік (Назарій Гук) і Дзідзьо (Михайло Хома), колишні колеги артиста, не залишилися осторонь - у своїх блогах вони повідомили про біду Лесика, і закликали підтримати його та його дружину.

Також подруга Турка Марія Панчишин повідомила, що в травні 2024 року Олег Турко "переніс складну операцію на серці".

Лесик Турко новини - у Лесика зупинилося серце на концерті Бучинської / колаж: Главред, фото: instagram.com/julikofficial, instagram.com/dzidzio

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що українська ведуча Ольга Фреймут вперше показала брата-військового. До цього вона не повідомляла в публічному просторі, що її рідна людина перебуває на фронті.

Також музичний продюсер і донька Миколи Мозгового Олена Мозгова з екстравагантною зачіскою похвалилася здійсненням мрії, яка дуже давно не давала їй спокою.

Читайте також:

Гурт DZIDZIO DZIDZIO (Дзідзьо) - український поп-гурт, створений 2009 року за задумом і підтримкою Андрія Кузьменка та Олега (Лесика) Турка на основі образу головного героя гурту, комедійного персонажа Дзідзьо, вигаданого Михайлом Хомою. Виступає в жанрі "комедійного антигламурного попу". На додаток до літературної української, у своїх піснях також використовує діалект, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред