Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Зупинилося серце: співзасновник Dzidzio знепритомнів на концерті - деталі

Анна Підгорна
8 грудня 2024, 13:14
205
Серце Лесика намагалися "завести" 25 хвилин до приїзду швидкої.
Лесик Турко, гурт Dzidzio
Лесик Турко новини - у Лесика зупинилося серце на концерті Бучинської / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesyksam

Що сталося з Олегом Турком:

  • Артист знепритомнів на сцені - у нього зупинилося серце
  • До приїзду швидкої його реанімували глядачі із залу
  • Серце Лесика довго не запускалося, але зараз він прийшов до тями

5 грудня у Львові український музикант і один із засновників гурту Dzidzio Лесик (Олег) Турко під час концерту Наталії Бучинської знепритомнів. У артиста зупинилося серце.

Лесик, як близький друг співачки, був гостем на її концерті, і вийшов на сцену, щоб презентувати свої нові пісні. Під час другої йому стало погано, повідомляє Бучинська.

"Просто зі сцени Лесика забрали до лікарні, а ми, зібравши останні сили в кулак, завершували концерт. Постійно перебували на звʼязку з дружиною артиста та організаторами, про стан речей постійно інформували зал. Я же тільки молюся за швидше одужання свого друга, колеги і дуже талановитої людини", - написала вона в соціальних мережах, та попросила підтримати збір на лікування Турка. Відео падіння артиста опублікував Telegram-канал Львівич.

Пізніше для Уніана ситуацію прокоментувала дружина Лесика Ірина. "Він вийшов на сцену, виконав пісню, з ним був його адміністратор 20 хвилин до того, все було нормально, пісня звучала. Він просто сказав, що зараз буде пісня "Мажор", я не бачила, на жаль, того моменту, і він просто впав. Швидка їхала трохи задовго, але були в залі двоє працівників реанімації чоловік з дружиною і вони фактично тих 25 хвилин його "качали". Потім, коли вже приїхав реанімобіль, теж не зразу змогли завести серце, ще якісь певні маніпуляції проводили прямо на лавці, потім в машині ще", - згадує жінка.

Також вона розповіла, про стан артиста зараз - вона зазначила, що Лесик уже прийшов до тями, але досі слабкий. Крім того, лікарі не можуть визначити причину зупинки серця. "Поїхали вже в лікарню і тут кілька годин не могли завести серце. Була дефібриляція шлуночків. Серце зривалося весь час. Зараз штучні апарати поставили. Я вчорашній день пам'ятаю погано, КТ ще зробили. Ніяких не було ні крововиливів, ні інсульту, тобто, навіть якщо був якийсь тромб, він міг просто розірватися під час дефібриляції. Не знаю, чому припинилося дихання. Ніхто нічого не знає, не коментує. Він уже сьогодні впізнає декого, але концерту не памʼятає", - розповіла Ірина Турко.

Дивіться відео падіння Лесика Турка під час концерту Наталії Бучинської:

Юлік (Назарій Гук) і Дзідзьо (Михайло Хома), колишні колеги артиста, не залишилися осторонь - у своїх блогах вони повідомили про біду Лесика, і закликали підтримати його та його дружину.

Також подруга Турка Марія Панчишин повідомила, що в травні 2024 року Олег Турко "переніс складну операцію на серці".

Лесик
Лесик Турко новини - у Лесика зупинилося серце на концерті Бучинської / колаж: Главред, фото: instagram.com/julikofficial, instagram.com/dzidzio

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що українська ведуча Ольга Фреймут вперше показала брата-військового. До цього вона не повідомляла в публічному просторі, що її рідна людина перебуває на фронті.

Також музичний продюсер і донька Миколи Мозгового Олена Мозгова з екстравагантною зачіскою похвалилася здійсненням мрії, яка дуже давно не давала їй спокою.

Читайте також:

Гурт DZIDZIO

DZIDZIO (Дзідзьо) - український поп-гурт, створений 2009 року за задумом і підтримкою Андрія Кузьменка та Олега (Лесика) Турка на основі образу головного героя гурту, комедійного персонажа Дзідзьо, вигаданого Михайлом Хомою. Виступає в жанрі "комедійного антигламурного попу". На додаток до літературної української, у своїх піснях також використовує діалект, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Лесик Гурт Dzidzio новини шоу бізнесу
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Путіна відповіли Трампу і вибухнули "умовами" завершення війни

У Путіна відповіли Трампу і вибухнули "умовами" завершення війни

14:34Світ
Падіння режиму Асада в Сирії: що зміниться у війні РФ проти України - РНБО

Падіння режиму Асада в Сирії: що зміниться у війні РФ проти України - РНБО

14:27Україна
Зеленський відкинув негайне припинення вогню та оголосив позицію України

Зеленський відкинув негайне припинення вогню та оголосив позицію України

13:44Політика
Реклама

Популярне

Більше
Ціна стрімко "летить" вгору: в Україні дорожчає популярний продукт

Ціна стрімко "летить" вгору: в Україні дорожчає популярний продукт

Трамп вдарить планом "Б": у США розкрили, що чекає на Путіна в разі відмови від миру

Трамп вдарить планом "Б": у США розкрили, що чекає на Путіна в разі відмови від миру

Карта Deep State онлайн за 8 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

Країну штормить: Україна під атакою магнітної бурі

Країну штормить: Україна під атакою магнітної бурі

Трамп звернувся до Путіна і зробив заяву про війну Росії та України

Трамп звернувся до Путіна і зробив заяву про війну Росії та України

Останні новини

15:14

Десантування на правий берег Дніпра буде фатальним для ворога: деталі від Братчука

14:42

Любовний гороскоп на тиждень з 9 по 15 грудня

14:34

У Путіна відповіли Трампу і вибухнули "умовами" завершення війни

14:30

Де помилка на картинці: лише одиниці знайдуть відповідь за 4 секунди

14:27

Падіння режиму Асада в Сирії: що зміниться у війні РФ проти України - РНБО

Мирні переговори можуть розпочати вже 20 січня, війна ризикує затягнутися - ФесенкоМирні переговори можуть розпочати вже 20 січня, війна ризикує затягнутися - Фесенко
14:06

Фінансовий гороскоп на тиждень з 9 до 15 грудня

13:45

"Плани команди Трампа зміняться": США можуть обрати інший шлях до миру - Огризко

13:44

Зеленський відкинув негайне припинення вогню та оголосив позицію України

13:32

"Ганебна втеча" почалась: росіяни в терміновому порядку покидають Сирію - ГУР

Реклама
13:16

"Вирішальні тижні для України": екс-глава МЗС пояснив, чого чекати від плану Трампа

13:14

Зупинилося серце: співзасновник Dzidzio знепритомнів на концерті - деталіВідео

12:56

Рахунок на десятки тисяч: Зеленський вперше озвучив втрати України у війні

12:39

Трамп вдарить планом "Б": у США розкрили, що чекає на Путіна в разі відмови від миру

12:18

Гороскоп Таро на тиждень з 9 по 15 грудня: Водолії розбагатіють, Дівам - успіх

12:09

"Зайшли і зачистили": ЗСУ успішно просунулись вперед на Донеччині

11:43

F-16 є, але літати нікому: в США зробили заяву щодо посилення авіації України

11:40

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 грудня: Козерогам - сюрприз, Овнам - важлива бесіда

11:35

Куди зник Башар Асад: ЗМІ розкрили деталі та назвали версію

10:48

Україна може уникнути територіальних поступок під час мирних переговорів - Огризко

09:52

Трамп звернувся до Путіна і зробив заяву про війну Росії та України

Реклама
09:51

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 грудня (оновлюється)

09:49

Піде велика навала окупантів: в ISW попередили про небезпеку для Покровська

09:25

Гороскоп на завтра 9 грудня: Тельцям - здійснення бажань, Левам - фантастична удача

08:55

Карта Deep State онлайн за 8 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:50

В Росії прогриміли вибухи: що могли уразити майже півсотні безпілотників

08:41

Відключення світла в Україні - графіки на неділлю 8 грудня (оновлюється)

08:10

Сирія. Третій такт війни. ФіналПогляд

08:08

Режим Асада повалено – він утік: що відбувається в Сирії, подробиціВідео

07:35

Чим відрізняються дві прибиральниці: треба знайти 3 відмінності за 12 секунд

07:34

Новий формат і позиція Трампа: Єрмак зробив заяву про зустріч у Франції

06:10

Дамаск буде затиснутий із трьох боківПогляд

06:00

Країну штормить: Україна під атакою магнітної бурі

05:30

У 2025 році у Левів збудуться всі мрії: тарологиня назвала точний місяцьВідео

03:30

Що означає "мати серце з перцем": лише одиниці знають правильну відповідьВідео

03:01

Знають не всі: який одяг варто вивертати перед кожним пранням

02:00

Щастя під ялинку: яким 5 знакам зодіаку Венера піднесе подарунки на Новий рік

00:00

США готують для України новий пакет допомоги на 988 мільйонів доларів - Reuters

07 грудня, субота
23:11

Війна до кордонів 2022 року: Єрмак зробив цікаву пропозицію команді Трампа

22:31

Де можуть відбутися переговори між Україною та РФ: Зеленському надійшла пропозиція

22:02

Не лише з карти на карту: в Україні можуть ввести новий ліміт на переказ коштів

Реклама
21:19

Кіркоров знайшов нареченого 12-річній доньці

20:56

Переговори з РФ та мир: чи може Трамп швидко закінчити війну в Україні - ФесенкоВідео

20:12

"Мир можливий": Зеленський розказав перші подробиці зустрічі з Трампом і МакрономФотоВідео

19:50

Канада може передати Україні заборонену зброю: що відомо

19:41

Україну заливатиме дощами, а потім прийде похолодання: синоптики назвали дату

19:30

Путіністка Кудрявцева погрожує розправою журналістамВідео

19:10

Як стала модною тема "фінського сценарію" для УкраїниПогляд

18:49

В українців буде більше світла: графік вимкнення електроенергії на 8 грудня

18:46

Число майже збігається з даними Генштабу ЗСУ: Трамп озвучив втрати РФ у війні

18:44

Почалася тристороння зустріч: Зеленський зустрівся з Трампом і Макроном у ПарижіФотоВідео

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти